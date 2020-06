Karides ve kalamarda ithalat sıkıntısı

Raflarda kısa süreli boşluklar görülse de tüketiciler istedikleri ürüne ulaşabildi. Ancak bazı ürünler var ki ana kaynaklardan biri ithalat olduğu için sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunlar arasında evlerde çok tüketilmese de özellikle balık restoranlarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan kalamar ve karides bulunuyor. Koronavirüs öncesinde kalamarın büyük çoğunluğu Hindistan’dan gelirken, karides ise Uzakdoğu’dan ithal ediliyordu. Yaşanan süreç nedeniyle kalamar ve karides ithalatı bir hayli yavaşladı. Biz de bu durumun restoranları nasıl etkilediğini Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer’e sorduk.

OLMAZSA OLMAZ

Kalamar ve karidesin restoran menülerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Demirer, “Pandemi öncesinde ihtiyacın büyük bir kısmı ithalattan karşılanırdı. Şimdi ise ithalat yapılamıyor. Her ne kadar donmuş ürünler olsa da ithalat yapılamazsa sıkıntı yaşarız. Yerli ürünler de var ancak bir tek onlar kaldığı için fiyatları yükseldi. Şu anda restoranlara talebin az olduğu bir dönemden geçiyoruz. Henüz kapasiteler yüzde 50’lere bile ulaşmadı. Ancak talebin artmasıyla birlikte yerli karides ve kalamar yetemeyecektir. Ayrıca fiyatları daha da yükselecektir. İşletmeleri şu an için bu fiyat artışlarını yansıtmadı. Böyle devame ederse başta kalamar ve karides olmak üzere kabuklu deniz ürünlerinde fiyat artışları yaşanacaktır. Hatta bazı restoranlar kalamar ve karides gibi ürünleri menülerinden çıkarma yoluna gidebilir” dedi. Kalamar ve karides gibi ürünlerin balık restoranlarından orta ve üst sınıf lokantalara kadar bir çok yerde kullanıldığını hatıralatan Demirer, “Bu ürünler restoranların olmazsa olmazları arasında. Bir an önce sıkıntının aşılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Demirer’in açıklamaların ardından bazı hallerdeki kalamar ve karides fiyatlarına baktık. İthal donuk kalamarın İzmir’de halde kilogramı 85 TL’den satılıyor. Geçen yılın aynı dönemindeki fiyatı ise 65-70 TL civarındaydı. Deniz kalamarın kilogram fiyatı ise 100 TL civarında. Geçen yılın aynı döneminde ise fiyatı 80 TL’ydi. Karideste de benzer bu durum yaşanıyor. Bugün kilogramı 180 TL’den satılan karidesin, geçen yılki fiyatı 120 TL’ydi.

KALAMARA YERLİ ALTERNATİF

Yerli ürünlerde fiyat artışı olup olmadığı konusunda Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, şunları söyledi: “Karideste çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ancak jumbo karides olarak adlandırılan ve ithal getirilen üründe bir problem olabilir. Karides konusunda restoranlarımız ve vatandaşlarımız yerli karides tüketebilir. Karideste ithalat sıkıntısı olduğu için yerli üründe fiyat artışı oldu demek bana doğru gelmiyor. Ancak kalamar konusunda tüm dünyada bir sıkıntı yaşanıyor. Kalamar fiyatları çok yükseldi. Biz de kalamar benzeri ve yerli olan sübye kalamarı piyasaya süreceğiz. Tadı kalamar ile neredeyse aynı olan bu ürünün fiyatı ise kalamardan yüzde 40 daha ucuz olacak.”