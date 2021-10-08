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Kargoda drone dönemi! Pilot güzergah belirlendi...

#Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü#Kargo Taşımacılığı#Drone
Kargoda drone dönemi Pilot güzergah belirlendi...

Türkiye'de kargo dronlar için ön çalışmalar tamamlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilk olarak İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için "dron taşımacılığı hava koridoru güzergahı" belirledi.

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Kargo taşımacılığında insansız hava araçlarını kullanma çalışmaları sürüyor. Türkiye de dron teknolojilerinde öncü ülkeler arasında yer alıyor. Ancak hazırlıklar sadece, sistem geliştirmekle sınırlı kalmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, şehirler arası dron taşımacılığı için "hava koridoru güzergahı" belirledi.

TRT Haber'de yer alan habere göre Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, çalışmanın detaylarını 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda anlattı. Buna göre, modelleme ilk olarak İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için yapıldı.

"İstanbul-Ankara veya İstanbul-Eskişehir arasında ana arterlerde hava koridorları tanımlamak suretiyle belki İHA ve dron yollarını ilk kırıntılarını ifade etmiş olacağız."

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#Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü#Kargo Taşımacılığı#Drone