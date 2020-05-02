Kargo uçaklarına bakanlık uyarısı: ‘Personel otelden çıkmasın’

Buna göre, konaklamalı uçuşlarda personel zorunlu olmadıkça otelden dışarı çıkmayacak. Mümkün olan en az sayıda insanla karşılaşma ortamı yaratılacak. Bakanlık alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

* Süreçlerin tamamında mümkün olan en az sayıda insan ile karşılaşma ortamı yaratılmalı.

* Uçakta mümkün olan en az sayıda personel olmalı.

* Yurtdışında iken kullanma ihtiyacına istinaden uçuş mürettebatı (uçuş ekibi, kabin ekibi, teknik personel ) sayısının en az iki katı olacak kadar sayıda kişisel koruyucu ekipman (maske, gözlük, eldiven, koruyucu tulum gibi) bulundurulmalı.

* Konaklamasız uçuşlarda, apron süresi kısa ise uçuş mürettabatından mümkün olan en az sayıda kişi uçak dışına çıkmalı, uçak dışına çıkan personel, koruyucu tulum, maske ve yüz/göz koruyucu kullanmalı, uçağa dönüşte uçağa giriş öncesinde bir poşet içerisinde kullandığı kişisel koruyucu ekipmanları atmalı.

* Konaklamalı uçuşlarda, uçuş mürettebatı havalimanına yakın, odaları standart yöntemler ile temizlenmiş bir otele yerleştirilmeli. Otelde kalacağı süre boyunca yeterli olacak miktarda alkol bazlı el antiseptiği ve yeterli sayıda tıbbi maske sağlanmalı.

* Mürettebat zorunlu olmadığı sürece otel odasından dışarı çıkmamalı, yerel ve çiğ gıdalar tüketmemeli.

* Bu önlemlere tam olarak uyduğunu beyan eden uçuş mürettebatı, izolasyona alınmadan uçuş sonrasında evlerine gidebilecek.”