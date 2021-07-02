MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKargo sektörü için "Karayolu Taşıma Yönetmeliği"nde değişikliğe gidildi
GeriEkonomi Kargo sektörü için "Karayolu Taşıma Yönetmeliği"nde değişikliğe gidildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

Kargo sektörü için "Karayolu Taşıma Yönetmeliği"nde değişikliğe gidildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kargo sektörü için "Karayolu Taşıma Yönetmeliği"nde değişikliğe gidildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, söz konusu yönetmeliğe ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kargo sektörünün ilerlemesi amacıyla Bakanlığın Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu arasında kargo sektörüne ilişkin düzenlemelerde iş birliği sağlandığını duyuran Sayan, "Özellikle pandemi sürecinde e-ticaret hacminde yaşanan inanılmaz artışın karşılanması için posta hizmet sağlayıcılarının güçlendirilmesi hedeflendi. Değişikliklerin, sektörümüzün uyum içerisinde, hızlı ve kesintisiz çalışmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kulandı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi