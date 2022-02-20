Kardeşlere maske davası

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Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava dosyasında, zarar gören firma olarak Maydenim Tekstil AŞ’nin adı yer aldı. Dosyaya göre, çeşitli firmalardan kumaş ve maske satın alan Ay-Tim Tekstil yetkilileri, Maydenim Tekstil’e de yüklü bir sipariş verdi. Ay-Tim binasında yürütülen görüşmelerde taraflar 3.7 milyon adetlik maskenin üretimi için el sıkıştı. Şirket, maskelerin üretimini tamamladı ve geçen 1 Haziran’da teslim etti. Ancak, iddiaya göre, ödeme için talepte bulunan Maydenim yetkilileri “Muhatap biz değiliz. Ödemeyi Ilkotec Tekstil’den alacaksınız” dedi.



Ilkotec’e yönelik işlem başlatan alacaklı avukatı, şirketin içinin boş olduğunu gördü. Yürütülen bir dizi görüşmeden de olumlu sonuç çıkmayınca Sevda Aydın ile Metin İlhan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık başvurusunda “Abla-kardeş planlı bir biçimde hareket ederek Maydenim’i dolandırdı. Başka firmalara da benzer yöntemi uyguladıklarını öğrendik” denildi. Dosyaya, Ilkotec’ten, Ay-Tim hesabına gönderilen 5 milyon Euro’luk bir banka dekontu da sunuldu.

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KARDEŞİNİ SUÇLADI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sevda Aydın, suçlamaları kabul etmeyerek özetle “Kardeşime ait şirket ile hiçbir ilgim yok. Borçlarından da haberim yok. Bu, içinde kardeşimin de olduğu bana yönelik bir kumpas. Durumu öğrenince kardeşimi 2 Haziran 2021’de işten çıkardım. Borçlu Ilkotec Tekstil’e ait bazı evrakların, bana ait şirkete yerleştirilmesi kurgulanan kumpasın bir parçası” dedi.

SAVCI: PARAVAN FİRMA KULLANILDI

Savcılık yürüttüğü soruşturma sonrası Sevda Aydın ile Metin İlhan kardeşler hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açtı. İddianamede özetle “Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içinde hareket etti. Paravan şirket konumundaki Ilkotec Tekstil piyasaya borçlandırıldı. Müşteki şirket aleyhine haksız çıkar elde ettiler. Şüphelilerin, dolandırıcılık suçunu işlediği yönünde dava açılmasına yeter şüpheye ulaşıldı” denildi. Öte yandan, Sevda Aydın verdiği ifadede suçladığı kardeşi Metin İlhan’ın şirketine yönelik de önce icra takibi yaptı; daha sonra Ilkotec Tekstil’in iflasını istedi. Alacaklı vekilleri ise savunma veya şikâyet dilekçelerinde bu durumun göstermelik olduğunu, Ilkotec Tekstil’e yönelik iflas istemli davanın da alacaklıların paralarını tahsil etmesini engelleme amaçlı olduğu öne sürdü.