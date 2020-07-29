Kardeş Eli Derneği kurban bağışlarına devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban organizasyonu hazırlıklarını tamamlayan Kardeş Eli Derneği, Kurban Bayramı'nda da dünyanın birçok noktasındaki mazlum coğrafyalara erişebilmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 14 yıldır mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine ulaşan Kardeş Eli Derneği 2020 kurban bağış organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı.

Başta ülkemiz olmak üzere Asya ve Ortadoğu’nun birçok bölgesinde, İslami usullere uygun ve veteriner kontrolünde kurban kesimlerini gerçekleştiren dernek, kurbanlık kesiminden dağıtımına kadar olan tüm süreci bağışçıları ile paylaşıyor. Yapılan bağışlarla kesilen vacip kurbanlar 2020 yılında, 12 ülke ve 97 farklı yoksul bölgede bulunan yetimhane, okul, medrese, huzur evleri, cezaevleri ve köylerdeki mazlum ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Online kurban bağışı yapmak

Kardeş Eli Derneği, online kurban bağışı ile farklı ülke ve bölgelerde bulunan müslümanlara yardım ederek vacip veya nafile olan ibadetlerin yapılabileceği duyurdu. Oldukça basit olan bu bağış yönteminde havale, banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme imkânı bulunuyor. 3D Secure ve farklı güvenlik önlemlerinin yer aldığı derneğin web sitesi güvenli bağış yapmayı mümkün kılıyor.

Geçtiğimiz yıl 10 farklı ülke ve toplam 85 bölgede 11 bin 165 kurban bağışı ve 478 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaşan Kardeş Eli Derneği, birlik beraberliği, vefakarlığı ve paylaşmayı gösteren kurban bağışı için 2020 yılı yurt dışı hisse bedelini 485 TL, yurt dışı küçükbaş bedelini ise 585 TL olarak belirledi.

Niyetiniz kurban iyiliğiniz bereket olsun

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği bu yılki kurban organizasyonunu ‘Niyetiniz kurban iyiliğiniz bereket olsun‘ sloganıyla yurt içindeki kurban çalışmaları ile birlikte Afrika, Asya ve Ortadoğu’da vekaleten kurban kesimi yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Dernek açıklamasına göre Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan iletişim merkezi, kurban konusunda bilgi almak ve kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlıyor.

Nasıl kurban kesiliyor?

Kurbanlıklar Kardeş Eli Derneği çalışanlarınca kesim yapılacak olan ülke ve bölgelerde İslami usullere uygun olarak kesiliyor. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılırken, kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi mesajı ve videolar vekalet sahiplerine iletiliyor.

https://www.kardeseli.org.tr/tr adresinden veya 444 44 46 numaralı telefondan derneğe ulaşarak faaliyetler ve yardım seçenekleri hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.



Kardeş Eli İnsanı Yardım Derneği Hakkında:



Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, İstanbul merkezli kurulan; dünyanın herhangi bir bölgesinde din, dil, ırk gibi ayrımlar gözetilmeksizin yardıma ihtiyaç duyan insanların yardımına koşan bir yardım derneğidir. 2006 yılından önce gönüllü yardım faaliyetleri yürüten Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, 2006 yılı itibarıyla kurumsallaşarak Türkiye'den dünyaya uzanan bir yardım eli olmuştur.



