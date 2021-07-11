Karbon ticareti hızlanıyor

DÜNYADA yenilenebilir enerji giderek daha da büyük bir güç haline geliyor. Ülkelerin sıfır karbon hedefine ulaşmasında önemli bir noktada bulunan yeşil enerji aynı zamanda da gittikçe düşen maliyetlerle yeni gözde konumunda. Özellikle Green Deal (Yeşil Mutabakat) ile yenilenebilir enerji dönüşümünün daha da hızlanacağını söyleyen Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, “Dünya bir değişim sürecinde. Bizim bu sürecin dışında kalma gibi bir lüksümüz yok. Yenilenebilir enerjinin her alanında Türkiye’nin olması gerekiyor” dedi.

TEMİZ ENERJİYE DESTEK

Son dönemde karbon ticaretinin büyük bir önem kazandığını söyleyen Yıldırım, “Bir şirket üretim süreçlerinde yoğun karbon salınımı gerçekleştiriyorsa karbon ticareti ile kendini nörtleyebiliyor. Ağır sanayide üretim yapan bir şirket ortaya çıkardığı karbon miktarına eşdeğer olacak şekilde yeşil üretim yapan santrallardan sertifika alıyor. Bir megavat 0.6 ton karbon salınımına denk geliyor. Santrallar uluslararası kurumlarca üretim ve saha denetimlerinden geçtikten sonra üretim miktarına göre bu sertifikaları satmaya hak kazanıyor. Böylece üretim yaparken dünyayı kirleten bir şirket bizden bu sertifikaları alarak yeşil enerjinin gelişmesine finansman desteği sağlıyor” diye konuştu.

YEŞİL MUTABAKAT ETKİSİ

Sertifikalarda ilk başlarda 8 Euro olan fiyatların şimdi 2 Euro seviyesine geldiğine değinen Yıldırım, “Yeşil Mutabakat ile birlikte tüm sanayicilerin bu uygulamalara ilgisi arttı. Bir şekilde üretim süreçlerinde yeşil enerjiye dokunmak zorundalar. Karbon salınımlarını bügünden yarına sıfırlamak mümkün değil. Ancak yüksek karbon salınımı ile üretim yaparak rekabet etme şansı da yok. Çünkü Avrupa artık sıfır karbonla üretim istiyor. Yoksa satmak istediğiniz ürüne ek vergi var. Bu da sertifika fiyatlarını hareketlendirecektir. Ama burada asıl önemli olan daha kapsayıcı şekilde yeşil enerjiye olan talebin artması” dedi. Yıldırım, sertifikalara Hintli üreticiler başta olamak üzere dünyanın her bölgesinden ilgi olduğunu belirtti.

SANAYİSİ GELİŞİYOR

“En pahalı elektrik olmayan elektriktir” diyen Hakan Yıldırım, “Türkiye’de son 15 yılda elektrik konusunda ciddi yatırımlar yapıldı. Kaynak çeşitliliği çok önemli hale geldi. Özellikle yenilebilir enerjide ciddi bir büyüme var. Hedefe ulaşmak zaman alabiliyor ama bu hedeflerin olması tüm paydaşlar için bir motivasyon. Henüz hedeflere ulaşmasak da üretim ve istihdam noktasında çok önemli noktaya geldik. Yenilenebilir enerji sanayisi artık dünyada kabul görüyor. Bugün santrallarda yüzde 60’lık yerlilik oranını yakalayabiliyoruz. Türkiye sadece yeşil enerjide üretim yapmıyor aynı zamanda bu işin sanayi tarafında da önemli bir oyuncu oldu” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜRMEMEK GEREKİYOR

Bundan sonraki süreçte bu hedeflere daha fazla konsantre olmanın şart olduğuna değinen Yıldırım, “Her sene bin megavatın üzerinde kurulum yaparken bu ekosistemi 500 megavatlara düşürmemiz gerekiyor. Türkiye’nin rüzgarda 120 bin megavat kapasitesi var. Kurulu gücümüz 10 bin megavat. Daha gidecek çok yolumuz var. Neredeyse kuramayacağımız kadar bir potansiyelimiz var. Bundan sonuna kadar faydalanmalıyız” dedi.

CİDDİ ADIM ATMAK ŞART

İKLİM değişikliği gerçeğini kimsenin görmezden gelemeyeceğine vurgu yapan Hakan Yıldırım, “Bir sonraki jenerasyona iyi bir dünya bırakmak istiyorsak bu çizgiden gitmek zorundayız. Olay sadece para kazanma olmamalı. Bu tüm dünyanın görevi. Coğrafi şartlar iklim değişikliği ile savaşta bir engel değil. Bu konuda daha fazla değer oluşturmalıyız. Küresel ısınmayı önlemeliyiz. Geri dönüşü olmayan bu yolda ciddi adımlar atmak şart. Artık kömür şirketlerine ne danışmanlık veriliyor ne de finansman. Çünkü gelecek yeşil enerjide” dedi.

FİYATLAR UYGULANABİLİR SEVİYEDE DEĞİL

Türkiye’de bir proje stoğu problemi olduğunu aktaran Hakan Yıldırım, “Çok büyük ihaleler yapılıyor. Rekabet yüksek oluyor. Ama ortaya çıkan düşük fiyatlar rasyonel değil. İhaleyi kazanan projeyi uygulayamıyor. Evet fiyatların aşağı gelmesi çok güzel ama uygulanamadıktan sonra bir anlamı yok. Bu fiyatların uygulanabilir seviyelere çekilmesi gerekiyor. Projelerde fizibiliteyi zorluyor” ifadelerini kullandı.

YENİLENEBİLİR YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

Sanko Enerji olarak 15 yılda 1.5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını söyleyen Yıldırım, “15 yıl önce bu işe adım atıldığında yenilenebilir ilk seçenek olmayabilirdi. O günlerde doğalgaz çok ucuzdu. Ama ilk başta yenilenebilere yatırım yapmanın sonuçlarını şimdi görüyoruz. Rüzgar, güneş, HES ve jeotermalde ciddi bir birikim elde ettik. Bin megavat kurulu gücümüz var. Şimdi hibrit santrallar için adım atıyoruz. Yatırım yapmaya devam edeceğiz. Özellikle rüzgar ve güneşte hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yatırımlarımız olacak. Avrupa’da hala enerji dönüşümünü tamamlamayan ülkeler var. Orada bizim gibi yatırımcılara ihtiyaç bulunuyor. Oradaki fiyatlar daha stabil ve öngürülebilir” şeklinde konuştu.

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