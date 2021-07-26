Karbon düzenlemesine yol haritası hazırlanacak

Ticaret Bakanlığı’nca, Türkiye’nin, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayımlandı. Buna göre Türkiye, “belirlenen sektörlerde ithalat fiyatının, eşyanın karbon içeriği dikkate alınarak belirlenmesi” olan AB’nin sınırda karbon düzenlemesine hazırlıklı olacak. Bu uygulamanın, AB ile ticarette ticari bir engele dönüşmemesi önem taşıyor. Diğer adımlar ise şöyle olacak:

TEŞVİK SİSTEMLERİ

Olası bir sınırda karbon düzenlemesinin Gümrük Birliği ile AB’ye sağlanan entegrasyona zarar vermemesini temin etmek amacıyla AB politikalarıyla uyumlu bir şekilde atılabilecek adımların değerlendirilmesine yönelik eylemler ortaya konulacak.



Sınırda karbon düzenlemesine tabi olabilecek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasını desteklemek amacıyla ülkenin yol haritası veya faaliyetleri belirlenecek. Yol haritası oluşturulacak ve bunları destekleyecek teşvik mekanizmaları kurulacak.



ETKİ ANALİZİ

Sınırda karbon düzenlemesinin enerji ve kaynak yoğun sektörlere etkileri senaryolar bazında modellenerek sektör bazında çalışılacak ve yapılması gereken eylemler değerlendirilecek. Bu amaçla etki analizi yapılacak.



Sanayiden kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesine yönelik sistem, ihtiyaçlara göre geliştirilecek. Geliştirilecek olan sistem, kurulması durumunda, AB Emisyon Ticaret Sistemi’yle uyumlu olacak.

FİYATLANDIRMA MEKANİZMASI

Türkiye’de de ulusal bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına yönelik değerlendirme çalışmaları yapılacak. Türkiye’nin uygun bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına geçişine yönelik çalışmalar kapsamında, AB’nin sınırda karbon düzenlemesi dikkate alınarak karbon fiyatlandırma konusundaki ülkenin pozisyonu

belirlenecek.

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