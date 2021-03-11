MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKarayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacaktır
GeriEkonomi Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacaktır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 11.03.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacaktır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacaktır

Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması hizmet alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi