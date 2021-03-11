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Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacaktır
Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması hizmet alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
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