Karavanlara büyük ilgi! 9 milyona taşınır ev

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Son yıllarda turizm sektörü çeşitli alternatifler oluşturmaya başladı. Deniz, kum, güneş ekseni dışında karavan seyahatleri de ciddi oranda ilgi görüyor. Seyahat hareketlerinde, kitlesel turizmden ziyade, turistlerin bireysel istek ve ihtiyaçlarını gidermeye yönelik turizm türlerinin öne çıkması ve ev konforunu taşınabilir bir ortama dönüştürmek isteyenlerin arayışı, karavan satışlarını artırdı.

Karavan Show Eurasia bugün kapılarını açtı. 19-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek fuarda çeşitli boyutlarda ve teknolojilerde karavanlar sergileniyor. Yüzlerce firma ve markanın katılımıyla sektörel ve nihai tüketicinin bir araya geleceği fuara yurtiçinden ve yurtdışından 40 bin ziyaretçi bekleniyor. Mutfak, banyo, tuvalet, salon, yatak odası gibi birçok alanı içinde bulunduran karavanlar, estetik görünüşü pratik çözümlerle destekliyor, küçük alanlarda büyük konfor yaşatıyor.

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Geniş katılımcı yelpazesiyle turizm profesyonellerine, seyahat ve doğaseverlere son teknoloji ve tasarım ürünler sunacak Karavan Show Eurasia, alıcı ve üretici ile tek çatı altında buluşturarak alternatif turizme de katkı sağlamayı hedefliyor. Fuar alıcılara, kamp çadırlarından kampçılık ekipmanlarına, bisikletlerden doğa sporları merkez ve ekipmanlarına kadar insanı doğa ile bütünleştiren birçok ürün ve malzemeyi de inceleme imkânı sunacak. Fuarla eş zamanlı organize edilecek birbirinden efektif ve renkli etkinlikler ve sürpriz konuklarıyla ilgi odağı olacak.

BİFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Çetin, karavan sektörünün pandemiyle birlikte büyüdüğünü söyleyen, "Özellikle son iki yılda kamp ve tiny house denilen mobil evlere ilgi arttı. Şehrin gürültüsünden sıkılan ve doğaya çıkmak isteyenler karavanlara ve kamp ürünlerine daha kolay ulaşabiliyor. Talebin artmasıyla üretim de arttı. Karavan sektörü ülkemizde ciddi rakamlara ulaştı. Fuar 5 günlük bir organizasyon, yaklaşık 40 bin ziyaretçi bekleniyor. Fuara yabancı katılımcının da ilgisi büyük, bu sayede ihracat anlamında da ülkemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca fuarda kadın sosyal medya fenomenleri karavan yaşamını da anlatacaklar" dedi.

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"9 MİLYON LİRAYA EV KONFORU"



Fuara katılan karavan üreten firmanın yöneticisi Hüseyin Taşkın, sergiledikleri ve yaklaşık 9 milyon liralık dev karavanın dağlık alanlarda daha çok kullanıldığını belirterek, "Bu araç uzun süreler vakit geçirilebilecek şekilde tasarlandı. Bu aracın net fiyatı 489 bin euro. ABD’de karavan sektörü 138 milyar dolarlık bir rakama ulaştı. Avrupa’da ise karavan endüstrisi toplamda 54 milyar euroluk bir pazar. Bunun 31 milyar euroluk kısmı sadece üretim kaynaklı. Geçen yıl Avrupa’da 180 bin tane karavan üretimi gerçekleşti. Türkiye’de bu rakam 10 bin karavan civarında bulunuyor. Türkiye’de bu sektörün çok gelişeceğini düşünüyorum. Karavan fiyatları 145 bin liradan başlıyor, 1 milyon liraya kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

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"İNSANLARIN TATİL ANLAYIŞI DEĞİŞİYOR"



Panelvan karavan araçlarını sergilediklerini söyleyen diğer bir firmanın yetkilisi Gökhan Yegin, "Karavan sektörünün oldukça dinamik bir sektör olarak büyüyeceğini düşünüyoruz. Türkiye’deki karavan sektörünün ilerleyen yıllarda gelişeceğini düşünüyoruz. Bu anlamda da firma olarak karavan fuarında yer alıyoruz. İnsanların tatil anlayışı değişiyor. Biraz daha insanlar kendilerini doğaya atıyorlar. Aynı zamanda karavanlardaki ÖTV indirimi sektöre olumlu katkı sağladı" dedi.

BATARYA 3,5 SAATTE DOLUYOR, 90 KM MENZİLE ULAŞIYOR



Fuarda karavanlara ek olarak olarak, ekolojik araçlar da yer aldı. Türkiye’de üretilen ve tam dolu batarya ile 90 km menzile sahip lityum pilli elektrikli araç, fuarda dikkat çeken tasarımlardan biri oldu. Firma yetkilisi Eren Efe Erkan, "Elektrikli bisiklet statüsünde yeni nesil ve doğa dostu bir araç. Dış malzemesi tamamen geri dönüştürülebiliyor. Dünyada sadece 4 ülkenin yapabildiği yüksek elektrikli motorları bulunuyor. Araçta ayrıca çıkarılabilir lityum bataryamız bulunuyor. Bu araç şarj istasyonuna ihtiyaç duymuyor. Nerede olursak olalım, bataryayı çıkarıp istediğiniz yerde şarj edebiliyorsunuz. Batarya 3,5 saatte dolarken, 90 km menzile ulaşabiliyoruz. Bu fuarla birlikte seri üretimlerimiz başlayacak. Araca ilgi ve talep çok fazla, ayrıca aracın fiyatı fuara özel 225 bin lira. Ayrıca engelli bireyler için direksiyondan opsiyonlu olarak elle gaz ve fren kontrolü yapabiliyoruz" diye konuştu.