Karavan tatili

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte yaşam tarzları da değişim göstermeye başladı. Daha önceleri akıllarda hiç olmayan, sosyal mesafe, uzaktan selamlaşma, evden çalışma gibi bir çok yeni kavram hayatımıza girdi. Hemen her sektörde değişim kaçınılmaz olurken virüs etkilerinden fayda çıkartacaklarından biri karavan sektörü olacak. Bugüne kadar eğlenceli bir tatil aracı olarak bakılan karavanlar şimdilerde virüsten uzak bir konaklama olanağı tanıyor. Koronavirüs salgını sonrasında steril bir tatil arayışı içerisine girecek bir çok ailenin tercihi olmaya aday.

TALEBE YETİŞEMEYEBİLİRİZ

Türkiye’nin önde gelen karavan üreticilerinden biri olan Başoğlu Karavan Firma Sahibi Engin Başoğlu, Sakarya’daki üretim tesislerinde şimdiden pandemi sonrası için hazırlıklara başladıklarını belirterek, “Koronavirüs sonrası insanlar yepyeni bir sayfa açacak. Şehirlerarası seyahat yasağı ortadan kalktıktan gelen talep karşısında ürün yetiştirmekte zorlanabiliriz. Büyük otellerin açılmayacağı, açılanların da düşük kapasite ile çalışacağı bilgilerini alıyoruz. Böyle bir dönemde ailesiyle tatil yapmak ve seyahat etmek isteyenlerin tercihi karavan olacak. Şimdiden siparişler almaya başladık. Yalnızca iç pazara değil yurtdışına da satışlar gerçekleştiriyoruz. İhracatımızın da pandemi sonrasında büyümesini bekliyoruz” diye konuştu.

DOKTORLAR TERCİH EDİYOR

Bu dönemde herkes evinden çalışırken, evden çıkmayın çağrıları yapılırken, koronavirüs mücadelesinin baş kahramanları ise evine dahi gidemiyor. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun hastalığın yayılmasını önlemek için hastanelerde sabahladığını vurgulayan Başoğlu, “Doktorlardan siparişler alıyoruz. Bir kaç teslimat da gerçekleştirdik. Pandemiye karşı mücadele veren ve evlerinden uzak kalan doktorlarımız karavanda konaklamayı tercih ediyor. Bu sayede, yatak, mutfak, tuvalet gibi azami ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve biraz da olsa dinlenebilecekleri bir ortama sahip oluyorlar” dedi.

6 YAŞ ALTINA YÜKSEK VERGİ VAR

Beş yaşını doldurmuş araçlar motokaravana dönüştürüldüğünde ÖTV’den muaf olarak ruhsat sınıfını değiştirebiliyor. Saly Karavan Pazarlama Müdürü Müjgan Başoğlu, “Bir aracı motokaravan haline getirmek için çoğunlukla 6 yaş ve üzeri araçlar tercih ediliyor. Çünkü Türkiye’deki vergi sisteminde 5 yaşını doldurmamış veya sıfır bir aracı motokaravana dönüştürerek sınıfını değiştirmenin yüzde 160’lık bir vergi yükümlülüğü bulunuyor. Bu sebeple motokaravan yaptırmak isteyenlerin tercihi ikinci el, 6 yaş ve üzeri araçlar oluyor. Haliyle Türkiye’de, belgeli çalışarak usule uygun üretilen motokaravan ya da camper’larda ÖTV ödemek istemeyen müşterilerimiz ikinci el araç alıp, kabini bizlere sıfırdan yaptırıyor” dedi.



Günlük kirası 500 TL.



Günlük kirası 1200 TL.

‘KİRALAMA REZERVASYONLARI DOLDU’

Koronavirüs salgını sebebiyle ortaya çıkan sokağa çıkma yasağında işlerinin yavaşladığını belirten Saly Karavan Pazarlama Müdürü Müjgan Başoğlu, “İhracatımızda bu dönemde özellikle Avrupa’daki büyük yayılım sebebiyle bir düşüş oldu. Ancak iç pazarda hem satış hem de kiralamalarda öne çekilen bir talep oldu. Normalde yaz başına yakın aldığımız kiralama rezervasyonlarını bu dönemde aldık. Bayram sonrasından başlayarak yaz boyunca kiralık karavan rezervasyonlarımızın tamamı kapatılmış durumda. Talebi karşılamak içibn araç sayımızı artırmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Motokaravan kiralarında fiyatlar günlük olarak belirleniyor ve sektör genelinde 500 TL ile 800 TL arasında değişen fiyatlar sunuluyor. Satın almak istendiğinde fiyatlar ise, motokaravanlarda araç hariç, karavan modeline göre 130 bin TL ile 300 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

TERCİH ÇEKME KARAVANDAN YANA

Çekme karavan ve motokaravan olarak farklı versiyonlar bulunuyor. Tercih sebepleri arasında en önemlisi önce kullanışlılık sonra uyumluluk. 750 kilogramın altındaki çekme karavanlar bir çok avantaja sahip olması sayesinde en fazla tercih edilenler olarak dikkat çekiyor. B sınıfı ile kullanılabilen, çeki demirine sahip (ruhsata işlenmiş) bir aracı olan herkes ekstra bir ruhsat çıkartma zorunluluğu olmadan O1 sınıfı olarak adlandırılan bu karavanları kullanabiliyor. 750 kilogram üstü, O2 sınıfı çekme karavanlar için ise, halk arasında karavan ehliyeti olarak da bilinen römork çekme ehliyeti olan BE sınıfına sahip olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra O2 sınıfı karavanlar için ayrıca bir ruhsat çıkartma zorunluluğu oluyor. Bu sebeple tercih hem maliyet hem de kullanışlılık açısından avantajlı olan 750 kg altı karavanlardan yana oluyor. Çekme karavanlar, boyutları, özellikleri ve kalitesine göre; 40 bin TL ile 200 bin TL arasında geniş bir fiyat yelpazesine sahip.

ÇEKİ DEMİRİ NASIL TAKILIR?

Özellikle çekme karavan ve römork çekmek için kullanılan çeki demiri hemen her araca takılabiliyor. Ancak bunun için en önemlisi aracın markası ve modeli, çekilecek karavan veya römorkun ağırlığı ve yük kapasi-tesine göre çeki demiri seçmek. ECE R55 belgeli ve yetkili servisler tarafından motajı gerçekleştirilen çeki demirleri ruhsata işletilerek römork veya karavan çekmeye uygun hale getiriliyor. Ruhsat tescili için ise; “TSE Montaj Uyumluluk Raporu” montajı yapan yetkili servis tarafından doldurulması, TSE araç kontrol merkezinden randevu alınarak araca montajı yapılan çeki demirinin projesi onaylatılması gerekiyor.



