Karasu Nehri'nden ekonomiye "enerji" akıyor

Erzincan Ovası'nı boydan boya geçen ve Türkiye'nin en hızlı akan nehirleri arasında gösterilen Karasu Nehri üzerinde kurulan barajlar ve hidroelektrik santrallerinden (HES), yıllık 400 milyon liralık enerji üretiliyor.



Fırat Nehri'nin can damarı kabul edilen ve Kemah boğazında dik kayalar ile Kemaliye ilçesindeki derin kanyon arasından geçen Karasu Nehri'nin enerji potansiyelinin değerlendirilmesi çalışmaları sürüyor.



Yılda 3 milyar 791 milyon metreküp su potansiyeline sahip Karasu Nehri'nin üzerinde biri Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1989'da kurulan Tercan Barajı olmak üzere, halen 3 HES'ten elektrik üretiliyor.



DSİ Erzurum Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu , AA muhabirine, Fırat Nehri'nin en önemli kolunun Erzincan'dan geçen ve Keban Barajı'na akış sağlayan

Karasu Nehri olduğunu belirterek, "Karasu Nehri üzerinde 3 büyük HES barajı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi DSİ tarafından 1989'da enerji ve sulama amaçlı yapılan Tercan Barajı'dır. Bunun dışında yine Erzincan'da Karasu Nehri üzerine özel sektörün yapmış olduğu Bağıştaş-1 ve Bağıştaş-2 barajları bulunmaktadır." bilgisini verdi.



"Ülkemiz güvenilir, yerli ve milli enerjiye kavuştu"



Köleoğlu, enerjide dışa bağımlılık nedeniyle ülkedeki hidroelektrik üretiminin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enerji potansiyelini hidroelektrik olarak iyi kullanmak durumdayız. Enerjimizin büyük çoğunluğunu ithal etmiş olduğumuz doğal gazdan karşılamaktayız. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynağı olan hidroelektrik santraller, depolama yapan barajlar vasıtasıyla aslında ülkemiz, güvenilir, yerli ve milli enerjisine de kavuşmuş oluyor."



Karasu Nehri üzerinde bulunan hidroelektrik barajlarının ülke ekonomisine yıllık 400 milyon lira gelir sağladığını aktaran Köleoğlu, Erzincan genelinde gerçekleşen elektrik üretiminin tüketiminden fazla olduğunu dile getirdi.



Erzincan genelinde toplamda 3 bin gigavatsaat yıllık üretim kapasitesinin bulunduğunu anlatan Köleoğlu, "Şu anda biz hem devlet hem de özel sektör eliyle 1000 gigavatsaat bölümünün üretimini sağlamaktayız." dedi.