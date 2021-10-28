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Karar Resmi Gazete'de! Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

#Sağlık Çalışanı#Toplu Taşıma #Ücretsiz
Karar Resmi Gazetede Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yılsonuna kadar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma hakkı verildi.

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Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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