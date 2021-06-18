Karantina kuralı devre dışı kaldı

Fransa, Türkiye’yi sıkı kural ve kısıtlamaların uygulanmasını gerektiren kırmızı listeden çıkarma kararı aldı. Kararın alınmasında Türkiye’deki verilerdeki seyir etkili oldu. Türkiye kırmızı liste yerine daha gevşek kuralların uygulandığı turuncu listede yer alacak.

NEGATİF PCR TESTİ

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, sosyal medya mesajında, “Sağladığımız detaylı bilgiler sonucunda, Fransa seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz az önce açıklandı. Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim” ifadelerini kullandı. Kırmızı liste yerine turuncu listede yer almak Türkiye’den Fransa’ya gelecekler için 10 günlük zorunlu karantina kuralının devre dışı kalması anlamına geliyor. Liste değişikliği, zorunlu seyahatler dışında seyahatleri de mümkün kılıyor.

Bu bağlamda Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış bir aşıdan olmuş ve aşılanma sürecini seyahatten en az 14 gün önce tamamlamış kişiler Fransa’ya girmek için zorunlu sebep bildirmek zorunda olmayacak. Ülkeye girişte negatif PCR test sonucu ibraz edilmesi ise zorunlu. Aşı olmamış kişiler de Türkiye’den Fransa’ya seyahat edebilecek ancak zorunlu seyahat gerekçesi bildirmek zorunda kalacaklar. Negatif PCR test sonucunun da talep edileceği bu kişilerin, ülkeye giriş yaptıktan sonra kendilerini yedi gün boyunca izole etmeleri istenecek.

Türkiye’yi kırmızı listede tutmayı sürdüren İngiltere’nin, yeni veriler ışığında, bu kararını gözden geçirmesini sağlama amaçlı temaslar da her seviyede sürüyor. Mevcut uygulamada kırmızı listede yer alan Türkiye’den İngiltere’ye gelişlerde 10 gün zorunlu otel karantinası devrede. Bu otel konaklamasının 1750 sterlinlik bölümünü de yolcuların karşılaması gerekiyor. Konu son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın 14 Haziran’daki NATO Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede de ele alındı. İki lider, İngiltere ve Türkiye arasındaki seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının önemi üzerinde mutabık kalmıştı. İngiltere’nin önümüzdeki dönemde atacağı adım merakla bekleniyor.

ALMANYA 1 TEMMUZ’DA

Almanya, Türkiye konusunda Fransa’nınkine paralel bir adımı 1 Temmuz’da atmaya hazırlanıyor. Berlin, Covid-19 salgını nedeniyle riskli ülkeler listesine dahil ettiği Türkiye’ye yönelik sıkı kısıtlamaları 1 Temmuz’dan itibaren kaldıracak. Türkiye’nin risk bölgesi olarak değerlendirilmeyecek olmasının turizme önemli katkı yapması bekleniyor.

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