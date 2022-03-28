Karantina duyuruldu... Dev şirketler peş peşe açıkladı!

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Tesla Şanghay fabrikasında üretimini askıya alacağı duyuruldu. Sebebini ise Çin'de vaka sayılarındaki hızlı artış ve karantina kararı.

Raporda, Tesla’nın tesisteki üretiminin pazartesi günü durdurulacağı ve elektrikli otomobil üreticisinin, askıya alma süresini uzatıp uzatmayacağı konusunda henüz işçilere bilgi vermediği belirtildi.

APPLE TEDARİKÇİSİ DE FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU

Foxconn, Huawei ve Tencent gibi teknoloji şirketlerinin ülkedeki merkezi olan 17,5 milyonluk Shenzhen kentinde hayati önemde olmayan sektörlerde faaliyetler durduruldu. Apple’ın tedarikçilerinden Foxconn, kentteki iki büyük üretim tesisinde faaliyetlere ara verildiğini açıkladı.

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SON 24 SAATTE 4 BİN 500 VAKA

Şanghay'da son 24 saatte 4 bin 500 Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından Şanghay Belediyesi çareyi 25 milyon insanın yaşadığı kentin finans ve ekonomik kalbi Pudong'u kapatmakta buldu. Belediye tarafından, Covid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında kentin doğu bölgesi olan Pudong'un 1 Nisan Cuma gününe kadar kapatılması kararı alındı.

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Şanghay Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kentin finans merkezi Pudong bölgesinin 1 Nisan'a kadar kapatılmasının ardından sıranın kentin batı bölgesi Puxi bölgesine geleceği ve buranın da 6 Nisan tarihine kadar kapatılacağı belirtildi.

KAPATMAMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞMIŞLARDI

Öte yandan Çinli yetkililer, Şanghay'ı kapatmamak için çok uğraşmış, hatta kentin Covid-19 salgını ile mücadele biriminde görevli Wu Fan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Şanghay kentini kapatmak Güney Çin Denizi'ndeki kargo gemilerini denize mahkum etmektir" demişti. Şanghay'da 26 Mart Cuma günü Covid-19 vaka sayısı 2 bin 631 kişi olarak kaydedilmiş, bu rakam ise Çin'in toplam vaka sayısının yüzde 60‘ına denk gelmişti.