Karanfil Group’tan 132 milyon dolarlık ihracat

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Türkiye ekonomisine katkılarını her geçen gün artırmak adına faaliyet alanlarını genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, “Üretim ve ihracat alanında dünyada marka olma hedefimizle 7 şirket ve 16 farklı sektörde; başta tekstil olmak üzere gıda, inşaat, mobilya, madencilik, savunma, güvenlik teknolojileri, yedek parça ve sağlık malzemelerini de kapsayan çok geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Pandeminin yarattığı yeni normale uyumlu geliştirdiğimiz stratejilerle yakaladığımız başarılı ihracat rakamlarını 2021 yılında da sürdürüyoruz. Eylül ayında Libya ve Cezayir’e toplamda 18,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde Libya’ya en çok tekstil ürünü ihraç ettik. Covid 19 ile mücadelede, aşı sürecinin kısa sürede pozitif etkisinin görülmesi ve salgının kontrol altına alınmasıyla ihracatımızın özellikle bu ülkelerde artacağını ve 180 milyon dolarlık yıl sonu ihracat hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Turizm ve ticaret anlamında önemli gelişmeler yaşanacak

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Libya'nın Mısrata şehri ve İzmir arasında 40 yıl sonra başlayacak gemi seferleri hakkında görüşlerini paylaşan Karanfil, şöyle devam etti; “İki şehir arasında yakında gemi seferleri başlayacak, bunun için gerekli hazırlıklarda sona gelindi. Proje, Türkiye'den biz, Misrata'dan Kavelay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla hayata geçirilecek. Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası ile denizden komşu olduk. 40 yıldır yapılmayan gemi seferlerini tekrar canlandıracağız ve ilk etapta iki yolcu gemisiyle seferleri başlatacağız. Yük ve yolcu taşımacılığının yanı sıra araçla da seyahat edilebilecek. Seferleri ilk etapta İzmir olarak planladık ancak ilerleyen günlerde gemi ve sefer sayılarında çeşitliliğe gitmeyi amaçlıyoruz. Seferlerimizle birlikte gerek turizm gerek ticaret anlamında önemli gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Libya’daki yatırımlarımızı her geçen gün artırarak ülkenin kalkınması için sürdürülebilir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”