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Ekonomi
Haber Giriş: 07.05.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir. 

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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