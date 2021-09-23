Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Son dakika... İstanbullular dikkat Trafik kilitSon dakika... İstanbullular dikkat! Trafik kilit#Trafik Durumu
Terör örgütü DEAŞın Yamaçlı grubuna operasyon 14 gözaltı...Terör örgütü DEAŞ'ın Yamaçlı grubuna operasyon! 14 gözaltı...#Terör Örgütü
Zeynep Bastıkın Harbiye konserinde Reynmen sürpriziZeynep Bastık'ın Harbiye konserinde Reynmen sürprizi#Reynmen
Müjgan Ferhan Şensoy babası Ferhan Şensoyu andıMüjgan Ferhan Şensoy babası Ferhan Şensoy'u andı#Müjgan Ferhan Şensoy
Doktor Hasanın aşı savaşı Aldığı bir karar bütün hayatını altüst ettiDoktor Hasan'ın aşı savaşı! Aldığı bir karar bütün hayatını altüst etti#Covid-19 Aşısı
Devlerin etçisi konkordato istediDevlerin etçisi konkordato istedi#Hacıince Et
İklim krizi ‘faturası’İklim krizi ‘faturası’#İklim Krizi
Son Dakika: Fenerbahçede Giresunspor maçı öncesi eksik çok Tam 5 isim...Son Dakika: Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesi eksik çok! Tam 5 isim...#Fenerbahçe
Son Dakika: Galatasarayın kabus gecesi Fatih Terimle yönetiminde ilk kez...Son Dakika: Galatasaray'ın kabus gecesi! Fatih Terim'le yönetiminde ilk kez...#Galatasaray
Blinken: Mevlüt, seni görmek güzelBlinken: Mevlüt, seni görmek güzel#Mevlüt Çavuşoğlu
HABERLEREkonomi Haberleri

Karaman’dan 5 kıtaya bisküvi ihracatı

#Karaman#Bisküvi#Çikolata
Karaman’dan 5 kıtaya bisküvi ihracatı

Bisküvi, çikolata, kek ve gofret ürünlerinde ülkenin en çok üretime sahip kentlerinden Karaman’dan, ocak-ağustos döneminde 149 ülkeye büyük bölümü bisküvi, çikolata ve kek ürünleri olmak üzere yaklaşık 164 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Haberin Devamı

Karaman’da bisküvi imalatının 1960’lı yıllarda başladığını, o zamandan bugüne kentin bisküvi ile anıldığını dile getiren Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, 2020 yılını 250 milyon dolarlık bir ihracatla kapattıklarını söyledi. Alkan, “2021 yılının ilk sekiz ayına gelindiğinde 164 milyonluk bir ihracatımız gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla 2020 ihracat rakamlarını geçmiş olacağız. İhracatımızın yüzde 90’ını bisküvi, çikolata, kek ve gofret ürünleri oluşturuyor” dedi.

ASYA VE AFRİKA

Karaman OSB’de 469 firma olduğunu ve bu firmalarda yaklaşık 19 bini aşkın işçi istihdam edildiğini ifade eden Alkan, şöyle konuştu: “Pandemi sürecinde biz gıda üretimi yaptığımız için gıda ve üretim güvenliği ön planda olduğu için, hijyen noktasında, üretimde çalışanların sağlığı noktasında üst seviyede önlemlerimiz vardı. Bundan dolayı hiçbir firmamız olumsuz etkilenmedi. Kapanan, karantinaya alınan bir firmamız olmadı. Dünyada bu süreçte gıdanın ön plana çıkmasıyla bu durum, Karaman’da imalat sektörüne olumlu yönde yansıdı.” Alkan, Karaman’dan dünyanın dört bir yanına ihracat yapıldığının altını çizerek, “Asya ve Afrika başta olmak üzere dünyanın 5 kıtasına ihracat yapıyoruz. 2021 yılında en çok Yemen, Irak, Fildişi Sahili, Venezuela, Türkmenistan, Suriye, Libya, Ürdün, Senegal ve Kolombiya gibi ülkelere Karaman’dan ihracat gerçekleştiriyoruz. Karaman’da üretilen ürünlerimiz dünyanın her yerine gidiyor ve tüketiciyle buluşuyor” ifadelerini kullandı.

İhracat yapılan ülkelere en çok fırın grubu olan bisküvi, çikolata ve kek gönderildiğini açıklayan Alkan, bunu makine, yumurta, mobilya, ambalaj ile süt ve süt ürünlerinin takip ettiğini bildirdi. Alkan, Karaman’ın Türkiye’nin profesyonel ve kümeleşmiş üretim şehirlerinden olduğunu belirterek, “İstanbul Sanayi Odası’nın yapmış olduğu araştırmalardaki en büyük sanayi kuruluşlarında ilk 500’de bir firmamız, ikinci 500’de 3 firmamız var. Bunların çoğunluğu gıda üzerine çalışan firmalar. Aynı zamanda dünyanın en büyük yüz şekerleme firması içinde bulunan Türkiye’deki 4 firmadan biri de Karaman firmasıdır. Önümüzdeki yıllarda bu sayı artacak. Hedeflerimiz bunlar” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaman#Bisküvi#Çikolata