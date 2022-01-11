Karaman’da yüksek hızlı trene yoğun ilgi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
Yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler belli olduYeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler belli oldu#Vergi
Kahreden haber Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybettiKahreden haber! Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti#Ahmet Çalık
Akdenizde Kıbrıs açıklarında korkutan deprem Tsunami olasılığı var mıAkdeniz'de Kıbrıs açıklarında korkutan deprem! Tsunami olasılığı var mı?#Deprem
Heykelli büstlü mafya savaşıHeykelli büstlü mafya savaşı!#Nadir Salifov
Genç avukatın kahreden ölümü Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylarGenç avukatın kahreden ölümü! Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylar#Dilara Yıldız
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
Dev banka adil fiyatı açıkladı... Bitcoin için anket yapıldıDev banka adil fiyatı açıkladı... Bitcoin için anket yapıldı#Bitcoin
Doktorlar umudu kesmişti... 57 yaşında tarihe geçtiDoktorlar umudu kesmişti... 57 yaşında tarihe geçti!#ABD
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldıMilyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldı#GSS
O elbiseye gelinden de izin çıkmışO elbiseye gelinden de izin çıkmış#Kendall Jenner
Fiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyorFiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyor#Fiyat Artışları
Cemre Kemer ilk kez konuştu: Şov mu yapsaydımCemre Kemer ilk kez konuştu: Şov mu yapsaydım?#Cemre Kemer
Külotla sahneye çıkmayın sözleri tepki çekti Ünlü şarkıcıdan cevap geldi'Külotla sahneye çıkmayın' sözleri tepki çekti! Ünlü şarkıcıdan cevap geldi#İzzet Yıldızhan
HABERLEREkonomi Haberleri

Karaman’da yüksek hızlı trene yoğun ilgi

#Karaman#Yüksek Hızlı Tren#Ekonomianasayfa
Karaman’da yüksek hızlı trene yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan yüksek hızlı trene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Ocak tarihinde açılışı yapılan yüksek hızlı trenle 2 günde 5 bin 300 yolcu Karaman'dan Konya'ya gidip geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan yüksek hızlı trene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk 1 hafta Karaman-Konya arasının ücretsiz olacağını söylemesinin ardından vatandaşlar hızlı trenden bilet alabilmek için adeta birbirleriyle yarışarak biletleri kısa sürede tüketti.

Gözden Kaçmasın

İstanbula kar yağışı uyarısı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... İstanbulda karın görüleceği günler belli olduİstanbul'a kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... İstanbul'da karın görüleceği günler belli olduHaberi Görüntüle

Karaman’dan Ankara 2, İstanbul’a ise bir seferin bulunduğu tren, Konya’ya tam dolu olarak gidiyor. Yüksek Hızlı Trene ilk 2 günde Karaman’dan Konya’ya 5 bin 300 yolcu gidip geldi. Hızlı Trenle İstanbul’dan direk olarak Karaman’a, gelen yolcular ise yolculuğun çok konforlu geçtiğini söyleyerek bu hizmeti getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Haberin Devamı

Yolcu yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, hızlı trenle seyahat edecek yolcuların kontrol noktasından geçtikleri için tren garına yarım saat öncesinden gelmelerini istedi.

Gözden Kaçmasın

Akdenizde Kıbrıs açıklarında korkutan deprem Mersin, Antalya, Adana ve çevre illerden hissedildi... Tsunami olasılığı var mıAkdeniz'de Kıbrıs açıklarında korkutan deprem! Mersin, Antalya, Adana ve çevre illerden hissedildi... Tsunami olasılığı var mı?Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaman#Yüksek Hızlı Tren#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe