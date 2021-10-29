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Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 104 milyonu aştı

#İstanbul Havalimanı#Yolcu#Sayı
Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanında yolcu sayısı 104 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın 3 yılda büyük başarılara imza atarak, 25 Ekim itibarıyla 104 milyon 19 bin 599 yolcuya ve 734 bin 599 uçuşa ev sahipliği yaptığını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "2014 yılında temeli atılan ve cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, birçok özelliği ile Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İstanbul Havalimanı, Türkiye’yi uluslararası bir aktarma merkezi yaparken bu durum Türkiye’yi küresel havacılıkta zirveye taşıdı" dedi.

’11 YENİ HAVA YOLU ŞİRKETİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI’

İstanbul Havalimanı’nın 3 yılda büyük başarılara imza attığını ve 25 Ekim tarihi itibarıyla 347 uçuş noktasıyla 104 milyon 19 bin 599 yolcuya, 734 bin 599 uçuşa ev sahipliği yaptığını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını döneminde de çalışmalarını hızla sürdüren İstanbul Havalimanı, 26 destinasyona uçuş gerçekleştiren 11 yeni hava yolu şirketine hizmet vermeye başladı. Çağdaşlık ile fonksiyonelliği bir arada ele alan özgün bir tasarıma sahip İstanbul Havalimanı, ilhamını İstanbul’un kültürel mirasından alıyor. Terminalde İstanbul camilerinin, hamamlarının, kubbelerinin ve daha birçok tarihi yapının zenginliği, proje mimarisine ince ince işlenirken, Türk-İslam sanat ve mimarisi motifleri projeye güzellik, doku ve derinlik sağlıyor. İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, yüzyıllardır İstanbul’un simgesi haline gelen ve Türk-İslam tarihinde kültürel öneme sahip lale figüründen esinlenerek tasarlanırken, 90 metre uzunluğunda olan İstanbul Havalimanı kontrol kulesi, dünyanın önde gelen tasarımcılarından aynı zamanda Ferrari’nin de tasarımcısı olan Pininfarina ve AECOM şirketi tarafından tasarlandı ve Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü kazandı."

Açıldığı günden bu yana İstanbul Havalimanı’nın toplam 31 adet ödül ve sertifika aldığını hatırlatan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın ’Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ arasında yer aldığını, ayrıca ’Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ ve ’Erişilebilir Havalimanı’ ödüllerine layık görüldüğünü belirtti.

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