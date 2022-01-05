Karaismailoğlu: Elektronik ihracatta lider ülkeler arasına girmek için yeni stratejiler üretiyoruz

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Bakan Adil Karaismailoğlu, şebeke operatörlerinin kullandığı mobil ve geniş bant haberleşme sistemlerinin Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştiren Ulak Haberleşme A.Ş.'yi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Karaismailoğlu, Türkiye'nin geniş bant teknolojilerinde ulusal bir değeri olan Ulak Haberleşme'nin 2017 yılında kurulduğunu belirterek, şirketin iletişim sistemlerinde; üretim, test, montaj ve entegrasyon ile birlikte her türlü pazarlama, ithalat ve ihracatı yaptığını söyledi.

'ÜLKEMİZİ LİDER ÜLKELER ARASINA TAŞIMAK İÇİN YENİ STRATEJİLER ÜRETİYORUZ'

2022'deki ihracat hedefini 250 milyar dolar olarak belirlediklerini ve bu hedefe ulaşmak noktasında teknoloji ihracının büyük bir paya sahip olduğunu belirterek, "Çok daha önemlisi; ihraç kalemlerimiz arasında, katma değerli teknolojik ürünlerinin oranında artış sağlamamızdır. İhraç ürünlerimiz arasında yüzde 45 oranındaki artış iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Ülkemizi elektronik ihracatta da lider ülkeler arasına taşımak için yeni stratejiler üretiyoruz. Böyle bir çağda teknolojik bağımsızlık, milli bağımsızlığımızın da teminatıdır. Bu uğurda gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlık olarak 2021 yılını çok verimli ve başarılı bir şekilde geride bıraktık. Teknolojiyi odağımıza aldığımız 2021 senesinde; Türksat 5A ve Türksat 5B'yi aynı yılda uzaya gönderme başarısını gösterdik" dedi.

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2021 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla, elektronik haberleşme sektörünün önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19 büyüdüğünü kaydeden Karaismailoğlu, "2021'in üçüncü çeyreğinde internet kullanım miktarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre, sabitte yüzde 50, mobilde de yüzde 30 arttı. 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 8,6 kuruş olan ortalama tarife ücretini bugün 1,2 kuruşa indirdik" diye konuştu.