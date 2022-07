Karaismailoğlu: Bakanlık olarak 103 kilometre metro hattı yapıyoruz

Haberin Devamı

Ak Parti İl Başkanlığı ’Yüz Yüze 100 Gün’ programı kapsamında Fatih Sultan Mehmet Tabiat Varlıkları Mesire Alanı’nda kahvaltı programı düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Ak Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Ak Parti Kağıthane kadın kolları üyeleri, ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. Bakan Karaismailoğlu daha sonra Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki üniversite tercih stantlarını ziyaret etti.



İSTANBUL İÇİN BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORLARSA ÖNCE DEVAM EDEN METROLARI BİTİRSİNLER"



Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, 2002 yılında sadece 30 milyon havayolu yolcusu olan Türkiye’de bugün 210 milyon havayolu yolcusu var. 2002 yılı öncesi havayolu seyahati hayaldi. Şimdi uçaklarda yer bulamıyoruz. Önümüzde yılın ilk aylarında hızlı trenle Sivas’a gideceğiz. 2053’e geldiğimizde şu an 8 ile bağlı hızlı tren hattımızı 52’ye çıkaracağız. İstanbul’da yapılması gereken bin 100 kilometrelik metro hattı var. Planlanmış bir şekilde belediyenin raflarında bunlar duruyor, eğer İstanbul için bir şey yapmak istiyorlarsa önce devam eden metroları bir an önce bitirilip İstanbullulara kazandırılması lazım" dedi.



"BAKANLIK OLARAK 103 KİLOMETRE METRO HATTI YAPIYORUZ"



Bakan Karaismailoğlu, İstanbul’da 260 kilometrelik işleyen bir metro hattı var. Biz bakanlık olarak 103 kilometre metro hattı yapıyoruz İstanbul genelinde. Önümüzdeki günlerde de bunlardan 3 tanesini açıp hizmete sunacağız. Bunlardan bir tanesi Kağıthane-Kemerburgaz-Göktürk-Havalimanı ulaşan metro hattı. Eylül sonuna doğru açmanın planlarını yapıyoruz. Yine yıl sonuna doğru Gayrettepe’ye Beşiktaş’a doğru uzatacağız. Yaklaşık 70 kilometrelik devasa bir metro hattı olacak. Dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi olacak. Saatte 120 kilometre hıza sahip bir metro hattı olacak burası. Peşinden dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne gidecek olan metro hattımızı aynı dönemde bitirmek için hummalı bir çalışma var. Hastanenin yolunu yapmayan, metrosunu yapar mı? Baktık onu da yapmıyorlar, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metro hattını da bu beceriksizlerin elinden aldık, kısa sürede 2 yıl içerisinde bitiriyoruz. Yüzde 5’lerden devir aldığımız metro hattını, 2 yıl gibi kısa bir sürede bitirerek Eylül ayı sonu Ekim başı itibariyle hizmete açacağız. Bir tane İETT otobüsünü işletmeyen beceriksiz bir yönetim ve metrolarını işletemeyen, yürüyen merdiveni, asansörü çalıştırmayan bir yönetimle İstanbullular karşı karşıya. Vatandaşımız bunları görüyor, kimin ne olduğunu da iyi biliyor. Önümüzdeki seçimlerde vatandaşımız sandıkta gerekli cevabı verecektir, biz de izliyoruz" diye konuştu.



ARİFE GÜNÜ’NDE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’NÜ 130 BİN ARAÇ KULLANDI"



Karaismailoğlu, Dünyanın en önemli havalimanlarından olan Londra Heathrow Havalimanı 100 bin bilet sattığında sistemleri kapatıyor, çünkü 100 binin üzerine hizmet veremem diyor. Biz her gün 230 bin vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Atatürk Havalimanı’nı neden kapattınız diyor. Tabi ki kapanacaktı, çünkü kapasitesini doldurmuştu. Gözlerinizi kapatın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yok, Avrasya Tüneli yok, Marmaray yok. Bir İstanbul’u hayal edin ne olabilirdi? Bakın Kağıthane’den bir arkadaşımız dışarı çıkamaz kilitlenir kalırdı. Geçen arife günü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 130 bin araç kullandı. Geçen Kurban Bayramı’nda Avrasya Tüneli’nden bir günde 81 bin araç geçti. Çanakkale Köprüsü’nü bayramda 14 bin araç kullandı. Yerel yönetimlerin yapması gereken yatırımlar var, bu bütçeler zamanında İstanbul’a aktarılıyor ama ortada bakıyorsunuz para da yok iş de yok. Söylediğim gibi bunun da hesabını vatandaşımız zamanı gelince soracaktır" dedi.