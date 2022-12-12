Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü tarihe geçti

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Cumhuriyetin 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de atıldı. Köprünün yapımında 5 bin kişi görev aldı. Köprü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Köprünün projesinde yer alan ve kalıcı çelik imalatını sağlayan firmanın imal ettiği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürü de mart ayında şirkete ait 'GMK-1' isimli gemiyle Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirildi. Top mermisi figürlerinin, köprünün Asya ve Avrupa yakasında 318 metre uzunluğundaki kulelerine yerleştirilmesi için 19 Kasım'da çalışma başlatıldı. 2 top mermisi figürü, 25 Kasım'da yerleştirildi. Kalan 2 figürü yerleştirme çalışmaları ise 6 Aralık'ta tamamlandı.

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'BİR MÜHENDİSLİK BAŞARISIDIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, montaj işleminin tamamlanmasının ardından Çanakkale Köprüsü Şantiyesi'nde konuyla ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakanlığı tarafından hayata geçirilen tüm projelerin Türkiye'nin geleceğinde büyük pay sahibi olmasının gururunu taşıdıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Projelerimiz, eserlerimiz ve hizmetlerimiz, 'Türkiye Yüzyılı'na sağlam adımlarla ilerleyen güzel vatanımızın yolunu açmakta. Son 20 yılda ulaştırma ve iletişim alanında nice başarılara imza attık. 1915 Çanakkale Köprüsü gibi nice dev eseri ülkemizin ticaretine, turizmine kazandırdık. Hiç şüphesiz 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu da bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna projelerinden biridir. Ülkemize sağladığı ve sağlayacağı faydaların yanı sıra dünyanın hizmetine sunduğumuz bir mühendislik başarısıdır. Ülkemizin, yetişmiş insan gücümüzün yüz akıdır. Feribotla 30 dakika sürmesi gerekirken, kuyruklar nedeniyle veya denizin, havanın müsaade ettiği zamanlarda çoğu zaman saatler süren, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş artık 6 dakikada tamamlanıyor. 100 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolumuz sayesinde, eski yola nazaran yolumuz 100 kilometre kısaldı."

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'ULAŞIM SÜRESİNİ 50 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA İNDİRDİK'

"Ayrıca köprümüzün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı Ayvacık-Küçükkuyu yolu ile 'Troya' ve 'Assos' tünellerini de hizmete açarak Çanakkale ve Ege'ye ulaşımın lojistik kara yolu altyapısını güçlendirdik" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Çanakkale'nin güneyinde, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan Kazdağları trafiğini düzenlemek için Ayvacık- Küçükkuyu arasında kalan kesimi de bölünmüş yol haline getirdik. Trafiğin güvenli hale gelmesiyle kavuşmalar hızlandı, yol stresi bitti. Yerine konfor ve huzur geldi. Çanakkale- İzmir ve Çanakkale - Balıkesir Yolu'nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlayan Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile 'Troya' ve 'Assos' tünellerini inşa ederek hizmete açtık. Böylece onlarca keskin virajı barındıran Kazdağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık. Ulaşım süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Bundan böyle Kazdağları'nın eşsiz doğası, temiz havası korunacak; Çanakkaleliler, yerli yabancı turistler ve nakliyeci vatandaşlarımız de yolun konforundan ve doğanın güzelliklerinden yararlanacak" ifadelerini kullandı.

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'DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI ASMA KÖPRÜSÜNDE BULUNUYORUZ'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün mimari tasarımı ve teknik özellikleri ile enlerin, ilklerin ve rekorların projesi olduğunu ve Türkiye'nin simge yapılarından birine dönüştüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, "2 bin 23 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsünde bulunuyoruz. Tabii bu bize yalnızca mühendislik başarımızı anlatmıyor. Cumhuriyet'imizin kuruluş yılı olan 1923 tarihine ve bu uğurda şehit olan ecdadımıza saygımızı da dile getiriyor. Aynı zamanda, gençlerimize sunacağımız aydınlık Türkiye için 2023 vizyonumuza da vurgu yapıyor. Çanakkale Köprü'müz, toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır. Köprümüzün bir diğer önemli özelliği de dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olmasıdır. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'e birer saygı nişanıdır. Kulelerinin kırmızı beyaz rengi al bayrağımızı temsil etmektedir" dedi.

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'DÜNYANIN EN YÜKSEK KULELERİNE SAHİP ASMA KÖPRÜSÜ'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olarak tarihe geçtiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Gurur ve mutlulukla açıklamak istiyorum ki; şu anda hep beraber tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. 318 metrelik kulelerin üzerine yerleştirilen 16 metrelik mimari amaçlı top mermileriyle 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olarak da tarihe geçmiştir. 75 ton ağırlığında ve 4 parçadan oluşan çelik top mermisi figürü ile kule yüksekliği 334 metreye ulaştı. Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı'mızı unutmamız mümkün değildir. Bildiğiniz gibi kahramanımız, top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayarak kundağına yerleştirmeyi başarmış ve Birleşik Krallık'a ait Ocean Zırhlısı'nı dümenden vurarak kontrolden çıkmasına ve bir mayına çarpıp batmasına sebep olmuştur. O nedenle bu top mermileri sıradan figürler değildir. Seyit Onbaşı'mıza bu vatanı emanet ettiği gelecek nesilden de bir selamdır. Bu vesileyle de tüm aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyor, yüce Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

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'PROJEMİZ, SÖZLEŞME TARİHİNDEN 1,5 YIL ÖNCE TAMAMLANDI'

1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale'nin Türkiye'nin şanlı tarihine ve Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir esere kavuştuğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatan şairi Mehmet Akif'in 'Var mı ki dünyada eşi?' dediği, Çanakkale Destanı'nın hatırasına yakışacak bu emsalsiz abide hepimiz için bir gurur vesilesidir. Yapım çalışmalarında gösterilen üstün başarı ile projemiz, sözleşme tarihinden 1,5 yıl önce tamamlandı, bu sayede 628 milyon euro tasarruf elde ettik. Sadece bu proje dahi kamu-özel iş birliği ile yapılan yap-işlet devret projelerinin ülkemize, milletimize büyük faydalarının önemli bir örneğidir. Günlük sığ siyasi tartışmaların aksine, vizyon sahibi olmayı gerektiren, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çerçevesinde hayata geçirdiğimiz ulaştırma ve altyapı çalışmalarımızla 2053 vizyonumuzun ve 'Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını, kısacası Türkiye'nin, gençlerimizin aydınlık geleceğini şimdiden hazırlıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü; vatan ve millet sevgisinden yoksun, Ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere yeni Türkiye'nin mesajıdır, ecdadımıza saygı, geleceğimize armağandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bizlerin; milleti için yatırım yapmaya, hizmet getirmeye, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağının; Türkiye'nin bölgenin lider ülkesi olacağının, en büyük göstergesidir."