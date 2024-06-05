Karahan: Sıkı duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz

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Karahan, “Para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 38’e gerileyeceğini tahmin ettiklerini belirten Karahan, 2025 ve 2026 yıl sonunda ise enflasyonun sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 olarak gerçekleşmesini ve orta vadede yüzde 5’te istikrar kazanmasını öngördüklerini dile getirdi. Olumsuz baz etkisiyle enflasyonun mayıs ayında zirveye ulaştığını anımsatan Fatih Karahan, şöyle dedi: “Böylece, politika iletişiminde sıklıkla vurguladığımız geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecektir. Böylelikle, yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflasyon dönemine gireceğiz. Bu dönemde, olumlu yöndeki baz etkileri ve daha önemlisi enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün devamı etkili olacaktır. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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‘İKİ KOŞUL GÖZETECEĞİZ’

Karahan, bu süreçte iki ana koşul gözeteceklerini dile getirerek, “Birincisi, aylık enflasyonun ana eğiliminin, belirgin ve kalıcı bir düşüş göstermesidir. İkincisi ise, enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsamasıdır” diye konuştu.

Atılan adımların etkisiyle finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığını anlatan Karahan, “Önümüzdeki dönemde bunun talebi zayıflatacağını, fiyatlama davranışlarına olumlu yansıyacağını ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğini öngörüyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise, para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız” ifadelerine yer verdi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Karahan, ihracatçıya getirilen döviz gelirlerinin yüzde 40’ının Merkez Bankası’na satılması zorunluluğunun devam edeceğini ancak oran konusunun yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

‘NET REZERVDE POZİTİFE GEÇTİK’

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KARAHAN, 2024 yılı başından mart ayı PPK toplantısına kadar olan süreçte, rezervlerde bir düşüş yaşandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Mart toplantısında yaptığımız ilave parasal sıkılaştırma, yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin Türk lirasına güvenini artırmış ve rezervlere olumlu yansımıştır. Nitekim, 22 Mart – 24 Mayıs döneminde, yabancı para cinsi mevduat 15.9 milyar dolar gerilerken, rezerv yönetimi kapsamında, MB taraflı swap bakiyesi önemli ölçüde azaltılmıştır. Bu dönemde, brüt rezervler 18.4 milyar dolar artarken, swap hariç net rezerv 59.8 milyar dolar iyileşmiştir. Henüz resmi olmayan verilere göre, swap hariç net rezervde geçtiğimiz hafta itibarıyla pozitife geçmiş bulunuyoruz.”