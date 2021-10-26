Karadeniz’de ikinci yıkım dalgası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’deki Ayder Yaylası için “Ayder’i kirlettik, rezil ettik” çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılara karşı 2 yıl önce Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane valilikleri harekete geçti. Yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylaların kurtarılması amacıyla kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Bu dönemde Türkiye genelinde getirilen ‘imar barışı’ uygulaması, Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi; uygulamadan yararlanmak için başvuru yaptılar.

KAÇAK YAPILAR YIKILDI

Diğer taraftan, kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilenler ise yaylalarda betonarme yapılar inşa etmeye başladı. Bölgede neredeyse tüm yaylalarda inşaat sesleri arasında kaçak yapılar yükseldi. Jandarma, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri, kaçak inşaatlarla ile ilgili tutanaklar tutmaya başladı. Valilikler de halkı uyarıcı bildiri yayımladı. ‘İmar barışı’ uygulamasının 31 Aralık 2017’den önceki yapıları kapsadığı vurgulandı, bu tarihten sonra yapılan yapılar yıkıldı.

PANDEMİDE YENİDEN BAŞLADI

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Bölgede bir süre duran kaçak yapılaşma, COVID-19 pandemisi döneminde ilginin arttığı; birçoğu milli park, sit ve mera alanlarını da kapsayan yaylalarda yeniden başladı. Bunun üzerine ekipler de harekete geçti. Denetimlerde tespit edilen kaçak yapıların yıkımlarının başladığı bölgede halk da uyarılıyor. Trabzon’un Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerinin ortak kullandığı Yurt Yaylası’nda tespit edilen yapılar, ekiplerce yıkıldı, ev yapmak için kazılan 11 temel çukuru da doldurularak kapatıldı.

'MERA ALANINA YAPMADIK'

Kaçak olduğu tespit edilen evi yıkılan Adem Beğendi, “Evimi 2 ay önce yapmıştım. Yeni yaptığımız evin yerinde dededen kalma bir evimiz vardı, yıkılmak üzereydi. Onun yerine aynı temel üzerine ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek ev yaptık. Yıkım yapılacağından haberimiz yoktu. Gelmiş iş makinesi ile evimi yıkmışlar. Tebligat falan göndermediler. Hiç haberimiz olmadı. Suçluysak yıksınlar ona sözümüz yok ama insan bir haber verirdi, içinden malzemelerimizi alırdık. Her şeyimiz harap oldu” dedi. Evi yıkılan Yakup Yüce de “Yıkım için kimseye haber verilmedi. Bir uyarı da yapmadılar. Bizim yaylamızda baba evimiz vardı. Yıkılmak üzereydi. Taşları dökülmüş, çatısı çürümüş, su akıtıyordu. Biz de yerine yeni bir ev yaptık çünkü burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biz mera alanına ev yapmadık. Bütün birikimim yıkılan evle beraber gitti. Ustaların keresteleri, malzemeleri vardı. Onları bile alamadılar” diye konuştu.