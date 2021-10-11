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Karadeniz’de hamsi bolluğu: Fiyatı 15 TL'ye düştü

#Karadeniz#Hamsi#Fiyat
Karadeniz’de hamsi bolluğu: Fiyatı 15 TLye düştü

Karadeniz’de 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu sürüyor. Sezonu istavrit ve palamut ile açan balıkçıların beklediği hamsi avı da başladı.

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Denizin soğuması ile kendini gösteren hamsi, bol miktarda ağlara takıldı. Daha önceden kilosu 30 liradan satılan hamsinin fiyatı, yarı yarıya düştü. Trabzon’da istavrit kilosu 15, çinekop 40, mezgit, çupra ve levrek 50, lüfer ise 80 liradan satılıyor.

Balıkçı Muzaffer Özsandıkçı, hamsinin tezgâhlarda bol olduğunu söyleyerek “Tezgâhlarda şu an hamsi bolluğu var. Hamsinin fiyatı 15 liraya kadar indi. İstavrit de var ama hamsiden dolayı pek rağbet görmüyor. Bizim öngörümüz, hamsi bolluğu devam edecek. Vatandaş hamsi bolluğu ile fiyatından memnun” dedi.

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#Karadeniz#Hamsi#Fiyat