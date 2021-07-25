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Ekonomi
Haber Giriş: 25.07.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

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Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3); "Ortaöğretim" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular; 26.07.2021 - 09.08.2021  tarihleri  arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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