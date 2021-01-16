Karadeniz Sahil Yolu’nda ‘çatlak’ tehlikesi

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen yolun Trabzon, Rize ve Artvin geçişlerinde görülen çatlaklardan yağmur suyunun sızarak, yolun alt katmanlarına zarar vermemesi için karayolları ekipleri çalışma başlattı. Çatlakları tespit eden ekipler, özel zift enjekte ederek, boşlukları doldurmaya çalışıyor. Trabzon ve Rize geçişinde çatlaklara karşı önlem alındı. İyidere ilçesinde yolun 8 kilometrelik kısmında yapılan çatlak onarımı tamamlandı. Çatlak onarımı ile geçici tedbir uygulanan yolda ömrü tamamlanan 5 santimetrelik üst asfalt kaplamanın ilerleyen dönemlerde sökülerek yeniden dökülmesinin planlandığı öğrenildi.

‘KIYIYA YAKIN KUM ALIMI’

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, “Yolda, İyidere köprüden başlayıp Derepazarı ilçesine kadar devam eden parçalı çatlaklar var. İç yolda çatlaklar arttıkça buna çözüm olarak ziftle kaplamayı düşünmüşler. Bu çatlakların en önemli sebebi, denizle kara arasında kalan topuk bölgesi dediğimiz noktadan kum ya da hafriyat alınması. buralardan hafriyat alınırsa zeminde oynamalar meydana gelir ve asfaltta çatlamalar görülür. Bir diğer ihtimal, sıcak asfalta dökmeden önce sıkıştırılmış tabakalar oluştururuz. Tabakanın altında çökmeye müsait bir zeminin olup olmadığının araştırılması gerekir. Araç trafiği titreşimleri ve fren yükleri ile çatlaklar iyice artmış durumda. Sıcak asfalt uygulaması ile beraber bu yolda günü kurtarırız ancak trafik kazalarına davetiye çıkarırız. Bu yöntemle araçların kaymasına sebep olabilecek bir zemin oluştururuz” dedi.

‘ZİFT DÖKMEK UYMAZ’

Sorunun kökten çözümü için çatlayan tabakanın tamamen temizlenmesi gerektiğini anlatan Yazıcı, “Zeminde oluşan sıkıntının giderilmesi, topuk bölgesinde sıkıntı varsa bir perde duvarla içinin boşalmasının engellenmesi, üstteki toprağın sıkıştırılarak binderin tekrar serilerek üzerine sıcak asfaltın sağlam bir şekilde atılması lazım. Siz çatlayan her noktaya zift dökmeye başlarsanız hiçbir mühendislik kuralına uymadığı gibi trafik ve can güvenliği kurallarına da aykırı bir durum oluşmuş olur” ifadelerini kullandı.