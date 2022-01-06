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Karadeniz gazını işleyecek tesisin maketi hazır

#Karadeniz#Doğalgaz#İşleme
Karadeniz gazını işleyecek tesisin maketi hazır

Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın çıkarılacağı, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı’nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) tahsis edilen yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda inşaatına başlanan doğalgaz işleme tesisi projesinin maketi hazırlandı. Projenin 2023’te tamamlanıp hizmete alınması planlanıyor.

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‘Fatih’, ‘Kanuni’ ve ‘Yavuz’ sondaj gemileri ile Karadeniz’de sürdürülen doğalgaz arama çalışmalarında, Zonguldak’ın 185 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası’nda toplam 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi tespit edildi. ‘Fatih’ ve ‘Kanuni’ sondaj gemileriyle arama faaliyetlerine devam edilirken, doğalgazın karaya çıkarılacağı Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı’nda da çalışmalar sürüyor.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

‘Yavuz’ sondaj gemisinin de Karadeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarında kullanılması için hazırlıkların sürdürüldüğü limanın hemen yanında bulunan yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan, TPAO’ya tahsis edildi. Bölgede yüzlerce kamyon ve personel ile doğalgazın karaya çıkarılıp, şebekeye aktarılacağı doğalgaz işleme tesisi kurulması için düğmeye basıldı. Zemin etüt çalışmalarının sürdürüldüğü tesisin projesi de ilk kez görüntülendi. 

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GAZ ŞEBEKEYE İLETİLECEK 

Yeni yıla Filyos Limanı’ndaki ‘Yavuz’ sondaj gemisinde giren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ilk kez tanıtılan doğalgaz işleme tesisi maketini inceledi. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, proje maketi üzerinde Bakan Dönmez’e çalışmaları anlattı. Dünyadaki tüm doğalgaz tesisleri gibi yüksek güvenlik önlemleri ile korunacağı açıklanan tesisin, 2023 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. TPAO Genel Müdürü Bilgin, 170 kilometrelik boru hattı ile deniz altından gelecek gazın tesiste işlenerek şebekeye eklenmesi için BOTAŞ’a teslim edileceğini açıkladı.

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#Karadeniz#Doğalgaz#İşleme

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