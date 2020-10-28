Karadeniz gazına depo Tuz Gölü’nde

Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi sahasında incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü’nde 1.2 milyar metreküplük bir doğalgaz depolama sahası bulunduğunu ifade etti. BOTAŞ’ın özellikle son yıllarda doğalgaz altyapısını güçlendirmek için birçok projeyi başlattığını, bunlardan bir kısmının hayata geçtiğini ifade eden Dönmez, “Mobil LNG gazlaştırma tesislerimiz FSRU diye adlandırdığımız onlar hayata geçti, birisi İzmir’de, diğeri de Hatay Dörtyol’da. Tuz Gölü’nde 1.2 milyar metreküplük bir doğalgaz depolama projemiz var. Şimdi bu içinde bulunduğumuz mevsim itibarıyla kalan diğer 6 kavernanın da ilk gaz verme işlemlerini an itibarıyla başlatıyoruz, onlar da önümüzdeki nisana kadar dolmuş olacak. 2023’te 1.2 milyar metreküplük kapasiteyi 5.4 milyar metreküpe çıkartmış olacağız. Silivri’de ise şu anda mevcut haliyle yaklaşık 3 milyar metreküplük bir doğal gaz yeraltı depolamamız var, orayı da 4.5 milyar metreküplere çıkartmış olacağız. İki proje de bittiğinde Türkiye’de 10 milyar metreküplük doğal gaz depolama kapasitesine ulaşmış olacağız” dedi.

VATANDAŞA EKONOMİK GAZ

Dönmez bu tip projelerin vatandaşa faydası olduğunu belirterek, “Özelikle yaz aylarında doğal gaz fiyatları özellikle spot piyasalarda nispeten daha düşük seyretmekte, o dönemde fiyat avantajını kullanmak için yazdan ucuza almış olduğumuz gazı depolamak suretiyle vatandaşımıza daha ekonomik gazı temin etme imkânına da kavuşmuş olacağız” dedi.

Dönmez, teknik olarak proje hakkında bilgi verirken, toprağın 600 metre kadar altında tuz domları olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: “Biz burada teknik olarak o tuz kayalarını eritiyoruz ve mağaralar oluşturuyoruz, yaklaşık 1500 metre kadar yerin altına iniyoruz. Her bir mağara aşağı yukarı 100 milyon metreküplük doğal gazı depolayabilecek kapasiteye sahip. İçerisine tam 60 tane Galata Kulesi alabiliyor, bir Eyfel Kulesi yüksekliğinde çok büyük depolardan bahsediyoruz.”

EN GENİŞ KAPASİTE

Tuz yapılarında dünyadaki en büyük, en geniş kapasiteli yeraltı doğalgaz depolama kapasitesine sahip olunacağını dile getiren Dönmez, şunları söyledi: “2023 itibariyle de bu çalışmayı tamamlamayı ümit ediyoruz. Burada diğer bir hususta yaklaşık projenin büyüklüğü 2 milyar dolar civarında ve hemen hemen tamamına yakını da başta Dünya Bankası olmak üzere çeşitli uluslararası yatırım bankalarının finansmanıyla karşıladık. Aslında bu da bu projeye yurtdışının güvenini, Türkiye’ye olan güvenini göstermesi açısından da son derece önemli.”

FATİH KASIM BAŞI KARADENİZ’DE

Karadeniz’deki doğalgaz keşfi ile ilgili ise Dönmez, şu bilgileri verdi: “Şimdi Sakarya’daki çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz birinci kuyu Tuna-1 adını verdiğimiz lokasyonda tamamlandı. Şu anda Filyos’ta Fatih Sondaj Gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. Kasım ayının başında muhtemelen 1 veya 2 Kasım gibi de ikinci sondaj noktasına Türkali-1 adını verdiğimiz sondaj noktasına gidecek. Oradan elde ettiğimiz, ürettiğimiz gazı da biliyorsunuz 2023’ten itibaren sisteme vermeyi düşündüğümüzü, planladığımızı ifade etmiştim. Burası da 2023 itibariyle işletmeye geçecek. Ve oradan ürettiğimiz gazın özellikle yaz aylarında tüketimin düşük olduğu anlarda bu depolarımızı da depolamış olacağız, saklamış, stoklamış olacağız. O açıdan kaynak, tüketim ve depo dengesi açısından bu proje son derece stratejik bir konumda.”