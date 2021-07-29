Karadeniz gazı ilk kez yakıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz’deki Sakarya sahasında keşfedilen doğalgazın ilk yakma törenine Anakara’dan canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan törende özetle şu mesajları verdi:



“Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz sadece Türkiye’de değil dünyada da büyük yankı uyandırdı. İlk keşiften iki ay sonra Fatih sondaj gemimizi ziyaret ederek ilave 85 milyar metreküplük yeni keşfi gemimizde açıklamıştık. Keşifle ilgili son müjdemizi haziran ayı başında Filyos’taki törende vererek 135 milyar metreküplük yeni keşifle toplamda 540 milyar metreküpe ulaştığımız ilan etmiştik. Son bir yılda açtığımız kuyuların öncekilerden büyük farkı vardır. Artık bu işleri kendi gemilerimizle yapıyoruz. Sondaj konusunda ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlılığımızı sona erdirdik. Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı da önemli oranda azaltacağız.



EYVALLAH ETMEDİK

Bu işler bir günde bir gecede olmadı. Arkasında yılların emeği ve milletimizin desteği var. İlk gemimiz Barbaros Hayrettin Paşa’yı satın alarak başlattığımız süreci Kanuni ile üst aşamaya çıkardık. Sahip olduğumuz filoyla 14 derin deniz kuyusu açtık. Akdeniz ve Karadeniz’deki iki ve üç boyutlu sismik aramalarımızı altı yedi katına çıkardık. Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar ancak hiçbirine eyvallah etmedik. Artık Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz denizlerimizin altını tarıyor. Fatih, Yavuz ve Kanuni de sondajlarını yapıyor.

MÜJDELERİ PAYLAŞACAĞIZ

Bundan sonrası için de çalışmalar aynı titizlikle devam edecek. Amasra-1 kuyusu daha önce elde ettiğimiz sismik verilerin yorumlanmasıyla açıldı. Böylece 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv daha yakaladık. Buralardan gelecek müjdeli haberleri milletimizle paylaşacağız. Gazı karaya çıkaracak deniz tabanı üretim sistemleri ve kara gaz işleme tesislerinin süreçleri eşzamanlı sürüyor. Son aşamada ise her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarını inşa edeceğiz. Bu operasyon dünyanın en uzun derin deniz taban bağlantısı olacak.

Doğalgaz arz güvenliğinde bölgemizin refahı için kilit bir roldeyiz. Bölge kaynaklarının uluslararası pazarlarla buluşması için her zaman yapıcı bir pozisyon üstlendik, üstlenmeye devam ediyoruz. Biz karşılıklı saygı ve haklara riayet çerçevesinde kapalı kapılar ardından ne diyorsak dışarıda da aynısını söyleyen bir ülke ve yönetimiz.

KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK

Bazıları gibi yolun başında ayrı, ortasında ayrı, sonunda bambaşka konuşmuyoruz. Kendi gazımızın bölge refahına sağlayacağı katkının farkındayız. Bu projenin Türkiye’nin enerjide merkez ülke rolüne koyacağı katkıyı iyi biliyoruz. Türkiye’nin tecrübesinden, bilgi birikiminden, dostluğundan faydalanmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır.”

İYİ BAKSINLAR

Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar. Biz burada bilimle, bilgiyle, teknikle konuşarak birilerinin yalanlarla, çarpıtmalarla, manipülasyonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en güzel cevabı veriyoruz.

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