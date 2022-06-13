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Filyos'ta tarihi gün! Karadeniz doğal gazı için ilk boru denize iniyor

#Karadeniz#Doğal Gaz#Boru

Türkiye tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz’deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılması için borular döşeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan boruların denize indirilmesi törenine katılacak.

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Karadeniz’de bulunan doğalgazın kullanıma ana dağıtım hattına sunulması için eş zamanlı 6 bin çalışma sürüyor. 170 kilometrelik deniz hattından karaya taşınacak olan doğalgaz için ilk borular denizin 2 bin 200 metre altına yerleştirilecek.

12 metre uzunluğundaki 21 bin borunun getirildiği limandan denize döşenmesi Castoro-10 isimli gemiyle, serimi ise CastorOne isimli gemiyle gerçekleştirilecek. İlk olarak 10 milyon metreküp olarak üretilmesi planlanan doğalgaz, 2023’te ana dağıtım hattına verilecek.

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HEDEF; 2023'TE İLK FAZ GAZ ÜRETİMİNİ KARAYA ULAŞTIRMAK

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi; açık denizde inşa edilecek doğal gaz üretim tesisi, Filyos Endüstri Bölgesi'nde yer alacak gaz alım ve işleme tesisi ile her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluşuyor. Deniz tabanındaki doğal gaz üretim sistemi, Karadeniz'de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte inşa edilecek. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kurulacak. Projenin ilk fazında açık denizde açılacak kuyulardan üretilen doğal gaz yaklaşık 40 santim çapındaki çelik boru hattı ile karaya taşınacak.

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KUYULAR, 25 YIL İHTİYAÇ DUYACAK GAZI ÜRETEBİLECEK KAPASİTEDE

Bakanlık, üç faz şeklinde planladığı hazırlık ve projelendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretimi planlanıyor. Üretimin ardından dört yıllık süre içerisinde günlük 40 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor. Kuyuların; yaklaşık 25 yıl ikametlerin ihtiyaç duyacağı gazı üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Filyosta tarihi gün Karadeniz doğal gazı için ilk boru denize iniyor



FATİH, KANUNİ VE YAVUZ MAVİ VATANDA GÖREVDE

Öte yandan 21 Ağustos 2020 tarihinde Fatih Sondaj Gemisi’nin çalışmalarını sürdürdüğü Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp, 17 Ekim 2020’de Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp doğalgaz rezervi müjdelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıkladığı Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşif müjdesinin ardından doğalgaz rezervleri 540 milyar metreküpe ulaşmıştı.

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#Karadeniz#Doğal Gaz#Boru

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