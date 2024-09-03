Karadeniz bereketi

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Denizlerde 15 Nisan’da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül’de sona erdi. Karadeniz’de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, ‘Vira bismillah’ diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftasında ağlara palamut takılmaya başladı. Tanesi 500 grama kadar ulaşan palamutlar, dün sabah tezgâhlarda 50 liradan yer aldı. Trabzon’da tezgâhlarda istavritin kilosu 75, çupra 250, somon 200, levrek 250, mezgit 100 liradan satışa sunuldu.

İSTAVRİT 100 LİRAYA DÜŞTÜ

Bu sene başlayan av sezonunda palamut bolluğu yaşandığını belirten balıkçı Ahmet Çoğalmış, “Sezonun ikinci günü. Sezon bol başladı. Görünen gidişat da bol olacak gibi. İlk baştan palamut böyle 50 liraya düştüğü takdirde her zaman bunun sonu güzel olur. İstavrit de bol çıktı. Bir gün arayla 250 liraya satılan istavrit 100 liraya düştü. 500 liraya satılan mezgit 200 liraya düştü. Çeşit de bol. Sezon bereketli başladı. Ne zaman sezon bereketli başlasa sonu da bereketli bitiyor. Umarım inşallah bu sene de öyle olacak. Etin, tavuğun kilosu belli. Bir tane balık 50 lira, 2 kişi doyar” diye konuştu.

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Turgay Memiş de “Şu anda büyük bir palamut patlaması var. İnşallah Karadeniz halkı, bu bolluktan yararlanır. Çok güzel balıklar geliyor. Fiyatlarımız çok uygun. İnşallah 2-3 ay palamut bolluğu böyle devam eder” diye konuştu. Balık almaya gelen kent sakini Mustafa Kara ise “Palamut şu an bol gözüküyor. Bakalım devam edecek mi? İnşallah balık bollaşacak, fiyatı daha da düşecek” ifadelerini kullandı.