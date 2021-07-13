Karadan-havadan trafik denetimi

Bayram tatilini fırsat bilerek tatile ya da memleketlerine gidenler ve şehir değiştireceklerle birlikte karayollarında trafik yoğunluğu yaşanacak. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahatlerinin sağlanması için yoğun trafik tedbirleri planlandı. Trafikte oluşabilecek yoğunluk nedeniyle, olası trafik kazalarının önüne geçilmesi için bayram tatili süresince 24 saat esasına göre karayolları üzerinde trafik tedbirleri planlandı. Bu sürede emniyet ve jandarmadan toplam 165 binin üzerinde trafik personeli görev alacak. En çok kaza yaşanan “kaza kara noktaları” ve güzergahlarda trafik tedbirlerinin yanı sıra Polis Başmüfettişi ile Jandarma Başmüfettiş-Müfettişi, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları’ndan oluşan ekipler görev alacak.

HAVADAN DENETİM

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile Jandarma Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın bağlı ekipler, ölümlü kazaların en çok yaşandığı güzergahlarda görev alacak. Merkezden görevlendirilecek sivil polis-jandarma, yolcu otobüslerine habersiz binecek. Güzergah boyunca yolcu otobüslerinin kurallara uyup uymadığı denetlenecek, olumsuz bir durumda müdahale edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından havadan da denetimler yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Muğla, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Mersin olmak üzere toplam 14 il ile bu illere komşu illerde helikopterle, diğer illerde ise drone ile denetim yapılacak.

ÖLÜM NOKTALARINA SABİT EKİP

Bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen, 17 ildeki 20 güzergahta tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlandı. Bu güzergahlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek. Özellikle bu noktalarda 30 km aralıklarla radar kontrolü yapılacak. Terminallerde, ara istasyonlarda denetimler artırılacak, terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına, korsan taşımacılığa izin verilmeyecek. Otobüslerin karışmış olduğu kazalar da dikkate alınarak, özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk, yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontrolleri ve dinlenmeleri sağlanacak. Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında koronavirüs kurallarına uyulup-uyulmadığına da bakılacak.

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