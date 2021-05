Karacabey: Ormanlarımızı 50-100 yıl sonrası için gençleştiriyoruz

Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, mevcut ormanların devamlılığının sağlanması, yeni ormanların tesis edilmesi ve bu süreçte ortaya çıkan her türlü soruna bilim ve tecrübe ışığında 182 yıldır çözümler üretilerek, orman varlığını geleceğe taşımak için her yıl binlerce hektarlık alanda ’gençleştirme’ çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalarda uçsuz bucaksız ormanlardaki yaşlı veya kuru ağaçlar, tek tek tespit edilip, sahadan uzaklaştırılarak, yeni fidanların yetişmesine ortam sağlanıyor.



’YENİLERİNİ DİKİYORUZ’



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman Genel Müdürü Karacabey, ormanlardaki bakım çalışmalarının önemine dikkati çekti. Karacabey, "Milyonlar için geçim kaynağı olan, karbonu depolayan, içme suyunu arındıran ve vahşi yaşam için yuva olan ormanlarımızı geleceğe daha sağlıklı taşıyabilmek için her yıl neredeyse 2 milyon hektarlık alanda bakım çalışmaları yapıyoruz. Ömrünü tamamlamış her bir ağaç yerine yenisini dikiyoruz. Böylece ormanlarımızı 50-100 yıl sonrası için bugün gençleştiriyoruz. Bakım çalışmaları ayrıca orman yangınlarının etki alanının daraltılması için de önemli bir çalışmadır" dedi.



’ORMAN VARLIĞI 2,1 MİLYON HEKTAR ARTIRILDI’



Özellikle son yıllarda etkisi hissedilen küresel ısınma ve insan kaynaklı olumsuz faktörlere rağmen Türkiye’de orman varlığının son 18 yılda 2,1 milyon hektar artırıldığını kaydeden Karacabey, "Bakım yapılmayan orman kısa sürede çöker. Oysa düzenli bakım yapılan ormanlar yaşam gücü yüksek ve sağlıklı olur. Böylece orman yangınlarından daha az etkilenir, orman zararlılarına, kara, fırtınaya karşı daha dirençli olur ve genetik yapısı daha sağlam ağaçların doğru şekilde gelişmeleri sağlanır. Ormanlardaki ölü ve diri örtünün yanı sıra ağaçlar doğrudan yanıcı madde konumunda olduğundan, yaptığımız bakım çalışmalarıyla yanıcı madde miktarını azaltarak, muhtemel yangınlar esnasında oluşan ısı enerjisini aşağıya çekip, yangınlarla mücadelede önemli avantaj sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.



’ORMAN YOLLARI ORMANI KORUR’



Genel Müdür Karacabey, bakım çalışmalarının, ormanın her tarafında gerçekleştirilebilmesi için orman yollarının yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu yollar sayesinde, özellikle yangın ve orman zararlılarına karşı hemen her noktaya hızla ulaşabiliyoruz. Sadece ormanların bakımı ve yangınlara müdahale için değil aynı zamanda orman kenarı veya orman içinde yer alan yerleşim birimlerinin yangın gibi afetlerden korunabilmesi, ihtiyaç duyulan hizmetlerin bu yerleşim yerlerine ulaştırılabilmesi için de orman yollarına ihtiyaç var. Orman yolları ormanı korur. Dumansız orman yangını olarak da adlandırılan orman zararlıları ile mücadelede mekanik, biyoteknik ve biyolojik mücadele çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda biyolojik çeşitliliği muhafaza ederek, ekosistem bütünlüğünü bozmadan, ormanların sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyoruz. Yapılan bakım çalışmalarının ağaçların dayanıklılığını artırarak orman zararlılarından daha az etkilenmesinin sağlıyoruz. Orman zararlıları en çok zayıf ağaçlar üzerinde etkili olduğundan, zayıf ağaçların bakım çalışmalarıyla alandan çıkarılması ormanların sağlıklı kalmasında büyük önem arz ediyor. Bakım yapılan ormanlarda sağlanan hava akımı mantar hastalıklarının önlenmesini de sağlıyor."

