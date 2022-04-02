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Karaca, İHKİB seçimlerine katılabilecek

#İHKİB#Özkan Karaca#Seçim
Karaca, İHKİB seçimlerine katılabilecek

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde 6 Nisan’da yapılacak seçimlerde başkan adayı olan Özkan Karaca'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımına onay çıktı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde 6 Nisan’da yapılacak seçimlerde başkan adayı olan Özkan Karaca'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımına engel bir yasal düzenlemenin bulunmadığını açıkladı. YSK böylece Karaca'nın Genel Kurul'a katılamayacağına yönelik iddialara noktayı koymuş oldu.

YSK tarafından gönderilen yazıda, halihazırda mevcut Yönetim Kurulu’nda da yer alan Özkan Karaca'nın 6 Nisan'daki Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımına engel bir yasal düzenlemenin bulunmadığı ve toplantıya katılabileceği bildirildi.

Kararın ardından bir açıklama yapan Karaca, kendisinin sahibi ve ortağı olduğu iki adet şirketin hazirun cetvelinde bulunduğunu ve seçme seçilme hakkına sahip olduğunu söyledi. Buna rağmen kendisinin aday olmadığına ve salona dahi alınmayacağına dair bir gündem oluşturulduğunu belirten Karaca, "Haklarımı dahi bilmediğim ve hata yaptığım ima edilerek kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Bu algının oluşturulma sebebi bizlere destek verenlerin moralini bozmak ve sandığa gelmekten vazgeçmelerini sağlamaktı. Bizim gayemiz koltuk veya makam değil, ihracat ve ihracat ailemizdir. Oy hakkımızı elimizden almaya çalışanlara rağmen kazanmak için geliyoruz. Demokrasiye inanmayanlara cevap vermek için 6 Nisan'da tüm ihracatçılarımızı oy kullanmaya davet ediyorum, demokrasi kazansın, Birliğimiz kazansın" dedi.

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#İHKİB#Özkan Karaca#Seçim

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