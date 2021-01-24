Karaburun Yarımadası'nda yetişiyor! Taleplere yetişemiyorlar...

Karaburun'un simgelerinden olan ve adını mitolojik bir hikayeden aldığı rivayet edilen nergis çiçeği, kış soğuklarının başladığı kasım sonundan şubat başına kadar hasat edilebiliyor. Tarladan koparıldıktan sonra yaklaşık 10 gün canlı kalabilen, rengi, narin yapısı ve güçlü kokusuyla dikkati çeken Karaburun nergisi, kozmetik sanayisinde de kullanılıyor. Geçen yıldan itibaren tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını, yaklaşık 250 dönümlük alanda nergis yetiştiren Karaburunlu çiftçileri de olumsuz etkiledi.

Salgının yanı sıra havanın da uzun süre sıcak seyretmesi sonucu çiçeklerin toplu olarak açmasının etkisiyle ürünlerinin tarlada kalacağından endişelenen çiftçilerin imdadına Karaburun Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetişti. Nergisin 50'lik demetinin üretici tarafından 5 liraya satılırken büyük şehirlerde yüksek fiyata satıldığını gören kooperatif ortağı Köşe Gürkan, yaşadıkları sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine farklı kentlerden vatandaşların destek verdiği çiftçiler, daha yüksek fiyattan çiçeklerini kargoyla Türkiye'nin birçok kentine göndermeye başladı.

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

Gürkan, AA muhabirine, ilçedeki çiftçilerin ürettiklerini değerinde satabilmelerine destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi. Bu yıl havanın sıcak seyretmesi ve salgın nedeniyle üreticilerin zorluk çektiğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Geçen hafta bir lodos esti. Aniden bütün çiçekler birden açtı. Hemen toplayıp mezata gönderdik. 50'lik demetleri 4,90 liradan verdik. 1 hafta sonra o giden demetler büyük şehirlerde 70 lira-80 liraya satıldı. Yani burada üreticinin cebine hiç para girmedi. Biz de kooperatif olarak buna aracı olduğumuz için çok rahatsız olduk. Kooperatifteki arkadaşlarımızla konuştum ve sosyal medyada bir kampanya başlattık. Duyarlı insanlar, özellikle kadınlar sesimizi duydu. Sürekli telefonuma sipariş vermeye başladılar. Amacımız nergisi hak ettiği değerde satmak. Bu sayede hem üretici hem de tüketici kazanıyor. Türkiye'nin her tarafından talep geldi. Duyarlı vatandaşlar da bunu kendi sosyal medya gruplarında paylaşmışlar. Üniversitelerden, kalabalık sitelerden toplu siparişler verildi. O kadar çok sipariş geldi ki elimizdeki nergislerle neredeyse onları karşılamamız mümkün değil."

Nergisin hava şartlarından çok etkilendiğini, soğuklarla birlikte ürünün çiçek açmamaya başladığını dile getiren Gürkan, onun için şu anda talepleri karşılamakta zorluk çektiklerini anlattı. Köşe Gürkan, sosyal medya sayesinde nergis üreticilerinin rahat bir nefes aldığını ifade ederek, dayanışma için herkese teşekkür etti.

Olumlu havanın gelecek yılki üretime de katkı sunacağına inandığını ifade eden Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda demetleri 25'er liraya veriyoruz. Bu demetleri de İzmir'e şehre giden arkadaşlar gönüllü olarak götürüyor adreslere taşıyor. Çok güzel bir dayanışma oldu. 'Sosyal medyanın gücü' diyorlardı ama bu kadar hızlı olduğunu düşünmemiştim. Amacımız önümüzdeki sene de insanların tarlalarına daha fazla nergis soğanları dikmeleri. Biraz geciktik ama bir şeyler olabildiğini gösterdik bu sene. Eskiden ilçeye girişte nergis kokularıyla karşılanırmış insanlar. Bundan sonra da böyle olması için mücadele edeceğiz."

ÜRETİCİLER GELECEKTEN UMUTLU

Bozköy Mahallesi'nde nergis yetiştiren 61 yaşındaki Erol Yetimler ise uzun yıllardır bu işi yaptığını ancak salgın nedeniyle bu yıl zor bir dönem geçirdiklerini ifade etti. Aracılar nedeniyle başlarda istedikleri fiyatlara ulaşamadıklarını aktaran Yetimler, "Geçen yıl havaların da iyi gitmesi sayesinde fiyatlar iyiydi o nedenle bereketli bir sezon geçirmiştik. Ama bu sene hem hava hem hastalık nedeniyle sıkıntı yaşadık. Ancak kooperatifin çalışmaları sayesinde güzel bir sezon geçirmek istiyoruz." dedi.

Abdullah Kaya ise nergis üretimini, zahmetli olmasına karşın sürdürdüklerini dile getirdi. Hasadın tamamlanmasına az bir zaman kaldığını ve umduklarını bulamadıklarını kaydeden Kaya, kooperatifin çalışmaları sayesinde son günlerde fiyatların arttığını belirtti. Kaya, gelecek yıl daha iyi bir sezon geçirmeyi amaçladıklarını vurguladı.