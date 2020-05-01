MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKara listeye alınmıştı! Dev şirketten açıklama geldi
GeriEkonomi Kara listeye alınmıştı! Dev şirketten açıklama geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 01.05.2020 - 12:22,Son Güncelleme:

Kara listeye alınmıştı! Dev şirketten açıklama geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kara listeye alınmıştı! Dev şirketten açıklama geldi
Abone Olgoogle-news

ABD’de Trump yönetimi, Amazon’a ait 5 yabancı siteyi “kara listeye” alması sonrası internet devi Amazon’dan konu ile ilgili ilk açıklama geldi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Trump yönetimi online alışveriş platformu Amazon’a ait 5 yabancı siteyi “kara listeye” aldı.

Karar kapsamında Amazon’un Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan ve İngiltere’de hizmet veren platformları her yıl açıklanan kara listenin içerisinde yer aldı. 

Trump yönetiminin aldığı bu karara gerekçe olarak “sahte” ürünlere işaret edilirken, Amazon bu kararın tamamen siyesi olduğunu ifade etti. 

Amazon, geçen sene kaybettiği ve Microsoft’a verilen 10 milyar dolarlık “bulut” sözleşmesine itiraz etmişti, söz konusu anlaşma şu aşamada federal hakimler tarafından yeniden değerledirmeye alınmıştı. 

Kamuoyu önünde anlaşmazlıklarını sıkça dile getiren Trump ile Amazon’un sahibi Jeff Bezos’ın aralarındaki en şiddetli tartışma 10 milyar dolarlık sözleşme nedeniyle yaşanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle