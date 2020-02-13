Kara kutu Almanya'da

Ulaşım Emniyetini İnceleme Merkezi, üretici firma Boeing ve ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) yetkililerince oluşturulan Kazı Kırım Heyeti’nden bazı görevliler, kabindeki sesleri kaydeden CDR cihazı ve uçuş verilerini kaydeden FDR cihazı ile birlikte dün Almanya’ya uçtu.



Almanya Federal Uçak Kaza Soruşturma Bürosu yetkililerinin, kaza anında pilot kabinindeki konuşmalarla uçağın teknik verilerini en geç 10 gün içerisinde çözerek, Kaza Kırım Heyeti’ne teslim etmesi hedefleniyor. Bu verilerin alınmasının ardından Türkiye’de kazayı inceleyen heyetin de bir ay içerisinde ön raporunu hazırlaması bekleniyor. Avrupa Emniyet Ajansı da (EASA) Pegasus Havayolları’na yönelik Mart ayında denetim yapacak.



Her yıl Avrupa ülkelerine uçuş yapan ülkelerin havayollarına yönelik denetimler yapan kuruluş, AB standartlarına aykırılık tespit ederse, söz konusu havayolunun Avrupa hava sahasına girmesini yasaklayabiliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de olumsuz hava koşullarına rağmen pisti pas geçmemeleri için uçuş ekiplerine baskı yapıldığı iddialarını araştırmak üzere denetim yapacak.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasıyla ilgili pilotun bir inisiyatif kullandığını, bu insiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekte aciz kaldığını söyledi. Turhan kazanın pilotaj hatası mı yoksa pistten kaynaklanan bir hata mı olduğuna ilişkin soruya karşılık da, “Şu ana kadar hata nerede diye araştırma, inceleme devam ederken bir ön karar vermek doğru değil” dedi.