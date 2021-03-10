Kara filosuna 35 milyon TL yatırım

35 milyon TL değerindeki yatırımla filosuna 40 Ford Trucks F-MAX daha çekici ekledi. Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş, yaptığı açıklamada, “Pandemi koşullarında; sunduğumuz komple lojistik hizmetinin tanımı ve fonksiyonunun önemi çok net görüldü. Diğer taraftan uzun yıllardır gündemimizde olan yeşil lojistiğin gerekliliğinin de altı tekrar çizildi. Bizim Arkas Lojistik olarak yeni dönemde ana stratejimiz mevcut koşullara uygun şekilde dijital çözümlerle temassız hizmet modelini yaygınlaştırarak müşterilerimize hızlı çözümler sunmak. Bu yolda mevcut hizmetlerimizi büyütmeye ve yeni iş alanlarındaki fırsatları değerlendirmeye yönelik yatırımlara devam ediyoruz.

UZUN SÜRELİ İŞBİRLİĞİ

Karayolunda yılda 30 milyon 500 bin km yol kat ettiğimiz özmal kara filomuzla hedeflerimizi büyütüp; hizmet kalitesini yükseltiyoruz. Özmal kara filomuz, uzman iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile lojistiğin arkasındaki güç olmaya ve ekonomimize değer üretmeye devam ediyoruz. Bu noktada iş ortaklarımız olarak nitelendirdiğimiz Ford Trucks ile güvene dayalı uzun süreli iş birliğimiz var. Tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği ve Türkiye’de üretilen çekicileri bir kez daha filomuza katmaktan mutluyuz. Hali hazırda filomuzdaki Ford Trucks çekicilerimizden performans, yakıt tüketimi ve teknolojik donanımlarının yanı sıra sahip olma maliyeti bakımından da çok memnunuz” diye konuştu.

TOPLAM SAYI 175’E ÇIKTI

Arkas Lojistik’le iş birliklerini büyütmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ise şunları söyledi: “Ford Trucks olarak, Arkas Lojistik’le halihazırda yıllardır süregelen iş birliğimiz güçlenerek büyüyor. Uzun yıllardır hem satış, hem de satış sonrası servis ve hizmetlerde güvene dayalı ve köklü ilişkilerimiz var. Geçtiğimiz yıl uluslararası ödüllü çekicimiz F-MAX ile bu iş birliğinde yeni bir sayfa daha açmıştık.

Şimdi de 40 adet F-MAX’i daha Arkas Lojistik’e teslim ederek, Arkas Lojistik’te bugüne kadar teslim ettiğimiz toplam Ford Trucks markalı araç sayımızı 175’e yükseltiyoruz. Arkas Lojistik’in araç parkında yer alan Ford Trucks araçların sayısının yükselmesi bu iş birliğimizin güçlenerek büyüdüğünü gösteriyor. Yurt içinde ve yurtdışında yoğun talep gören F-MAX’in 500 PS güce sahip, düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken yüksek performanslı motoru ve ileri teknolojik donanımları ile Arkas Lojistik’e büyük verimlilik ve katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

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