Kara elmastan altın madalyalı zeytine

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Efeler’deki 3 bin 600 dekarlık alanda yıllarca linyit kömürü çıkartıldı. Yataklardaki verim düşünce terk edilen maden sahalarına Aydın Linyit Madencilik ve Zetay Tarım tarafından zeytin ağaçları dikildi. Aydın Linyit Madencilik 3 bin 300 dekarlık sahadaki ilk dikimi 2004’de, ilk hasadı 2007’de yaptı. Zeytinlerin işlenmesi için 2014’te bölgeye bir de zeytinyağı fabrikası kuruldu.

50 TON ÜRETİM HEDEFİ

Geçtiğimiz yıl 36 ton zeytinyağı elde edilen araziden bu yılsonunda 50 ton zeytinyağı üretimi hedefleniyor. Zetay Tarım ise 300 dekarlık alana 2007’de 14 bin memecik türü zeytin ile erozyonu önlemek için 20 bin kapari fidesi dikti. Pazara sunulan zeytinler ilk yıl yurt dışından 8 altın madalya kazandı. Zetay Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydıner önce zeytin mi yoksa badem mi yetiştirme konusunda ikileme düştüklerini belirterek, “Zeytinin daha revaçta olduğuna karar vererek kolları sıvadık. Arazide zorlu bir çalışma sonunda 14 bin zeytin ağacımız ve Türkiye’de yetişen tüm zeytin türlerini barındıran bir kompozisyon bahçemiz var” diye konuştu.