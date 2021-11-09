Kara elmastan altın madalyalı zeytine

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Her şey kartel lideri ve eşinin hastanede öldürülmesiyle başladı Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndüHer şey kartel lideri ve eşinin hastanede öldürülmesiyle başladı! Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?#Organize Suç
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Gündeme bomba gibi düştü Şenol Güneş ve Fenerbahçe...Gündeme bomba gibi düştü! Şenol Güneş ve Fenerbahçe...#Fenerbahçe
Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz BeyLütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey?#Lütfü Türkkan
İYİ Partiden Lütfü Türkkanı kurtarma operasyonuİYİ Parti'den Lütfü Türkkan'ı kurtarma operasyonu#Lütfü Türkkan
İşte 3. doz aşının yan etkileri... İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladıİşte 3. doz aşının yan etkileri... İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! #Kovid Aşısı
Fakülte birincisine pardon Onurum zedelendi diyerek mahkemeye başvurduFakülte birincisine pardon! 'Onurum zedelendi' diyerek mahkemeye başvurdu#Işık Üniversitesi
Erdoğan İYİ Partili Türkkana tepki: Neresinden tutsanız alçaklıkErdoğan İYİ Partili Türkkan'a tepki: Neresinden tutsanız alçaklık#Kabine
Hürriyete konuştular... O iddialara yanıtHürriyet'e konuştular... O iddialara yanıt! #Fahriye Evcen
Akılalmaz tüp bebek skandalı Acı gerçeği DNA testi ortaya çıkardıAkılalmaz tüp bebek skandalı! Acı gerçeği DNA testi ortaya çıkardı#Tüp Bebek
Yüzbinlerce esnaf bu yasayı bekliyor: Faturalara sıkı takip Cezalar artıyor... Bunu yapan yandıYüzbinlerce esnaf bu yasayı bekliyor: Faturalara sıkı takip! Cezalar artıyor... Bunu yapan yandı#Sahte Fatura
Sevgilisiyle Türkiyeye geldi, hayranlarıyla kucaklaştıSevgilisiyle Türkiye'ye geldi, hayranlarıyla kucaklaştı#Halsey
Altın fiyatlarında neler oluyorAltın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
23 yaş küçük sevgili aileye girdi23 yaş küçük sevgili aileye girdi#Bilge Öztürk
En şanssız korona hastası: Yürümeyi ve konuşmayı yeniden öğrendiEn şanssız korona hastası: Yürümeyi ve konuşmayı yeniden öğrendi#Koronavirüs
HABERLEREkonomi Haberleri

Kara elmastan altın madalyalı zeytine

#Kara Elmas#Zeytin#Linyit Kömürü
Kara elmastan altın madalyalı zeytine

Aydın’ın Efeler ilçesindeki linyit kömürü sahaları madencilik faaliyetinin sona ermesinin ardından zeytin bahçelerine dönüştürüldü. Bir zamanlar kara elmas denilen kömürün çıktığı arazilerde artık 8 altın madalyalı zeytinler hasat ediliyor.

Haberin Devamı

Efeler’deki 3 bin 600 dekarlık alanda yıllarca linyit kömürü çıkartıldı. Yataklardaki verim düşünce terk edilen maden sahalarına Aydın Linyit Madencilik ve Zetay Tarım tarafından zeytin ağaçları dikildi. Aydın Linyit Madencilik 3 bin 300 dekarlık sahadaki ilk dikimi 2004’de, ilk hasadı 2007’de yaptı. Zeytinlerin işlenmesi için 2014’te bölgeye bir de zeytinyağı fabrikası kuruldu.

50 TON ÜRETİM HEDEFİ

Geçtiğimiz yıl 36 ton zeytinyağı elde edilen araziden bu yılsonunda 50 ton zeytinyağı üretimi hedefleniyor. Zetay Tarım ise 300 dekarlık alana 2007’de 14 bin memecik türü zeytin ile erozyonu önlemek için 20 bin kapari fidesi dikti. Pazara sunulan zeytinler ilk yıl yurt dışından 8 altın madalya kazandı. Zetay Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydıner önce zeytin mi yoksa badem mi yetiştirme konusunda ikileme düştüklerini belirterek, “Zeytinin daha revaçta olduğuna karar vererek kolları sıvadık. Arazide zorlu bir çalışma sonunda 14 bin zeytin ağacımız ve Türkiye’de yetişen tüm zeytin türlerini barındıran bir kompozisyon bahçemiz var” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kara Elmas#Zeytin#Linyit Kömürü

BAKMADAN GEÇME!

Karakutu Cafer

Karakutu Cafer

#Çiftlik Bank
Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik Astronotların hayatı risk altında...

Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik! 'Astronotların hayatı risk altında...'

#Uzay