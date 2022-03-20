Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Kar yağışı fındık fiyatlarını yükseltti

#Giresun#Ordu#Fındık
Kar yağışı fındık fiyatlarını yükseltti

Kar yağışındaki zirai don riski serbest piyasada fındık fiyatlarını da etkiledi. Serbest piyasa da kar yağışı öncesi 35 TL civarında olan fındık fiyatı 4 lira artışla 39 TL’ye yükseldi.

Haberin Devamı

Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ettiği takdirde sahilde fındığın üretimini yüzde 60 oranında etkileyebileceği belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan fındık tüccarı Bilal Artul, "Fındık kış uykusundan uyandı. Şubat ayında sıcaklık mevsim normallerinde gittiği için fındık karanfil açtı ve doğum yaptı. Kar yağmaya devam ederse sahil kesimine yüzde 60 zarar verir. İl ve ilçe merkezlerinden 700 rakım yukarı çıkıldığında fazla zarar olmaz diye tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları eksiye düşerse don yapar. Yanarsa fındık fiyatlarına yansır ve rekolte düşük olur. TMO’nun elinde fındık var ve fındığı orantılı bir şekilde satarsa önümüzdeki fındık sezonuna fındık olur. Kontrolsüz bir satış gerçekleşirse, fındık fiyatları da kontrolsüz şekilde artar ve piyasa da fındık olmaz" dedi.

Haberin Devamı

Öte yandan kar yağışım fındık fiyatlarını etkilediğini de belirten Artul, " Kar yağışı fındık fiyatlarını yüzde 30 etkiledi. Fındık fiyatları kar yağmadan önce 35 TL bandında seyrediyordu. Şuanda fiyatlar 39 TL’ye yükseldi. TMO'nun satış fiyatında kadar geldi. Kar yağışı olmasaydı bu fiyatlar görülmezdi" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Kripto paralarda yön değişti İşte son durum...Kripto paralarda yön değişti! İşte son durum...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

ABDnin eski NATO Büyükelçisinden flaş sözler: Putinin çıkış yolu kalmadıABD'nin eski NATO Büyükelçisi'nden flaş sözler: Putin'in çıkış yolu kalmadı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresun#Ordu#Fındık

BAKMADAN GEÇME!

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler
Siber Pearl Harbor demişlerdi... Rusya en güçlü silahı olan siber gücünü sona mı saklıyor

'Siber Pearl Harbor' demişlerdi... Rusya en güçlü silahı olan siber gücünü sona mı saklıyor?

#Ukrayna
Araba alıp-satanlar aman dikkat Hem alıcıyı hem satıcıyı kandırdı... Film senaryosu gibi dolandırıcılık...

Araba alıp-satanlar aman dikkat! Hem alıcıyı hem satıcıyı kandırdı... Film senaryosu gibi dolandırıcılık...

#Telefon Dolandırıcılığı

BAKMADAN GEÇME!

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler
Siber Pearl Harbor demişlerdi... Rusya en güçlü silahı olan siber gücünü sona mı saklıyor

'Siber Pearl Harbor' demişlerdi... Rusya en güçlü silahı olan siber gücünü sona mı saklıyor?

#Ukrayna
Araba alıp-satanlar aman dikkat Hem alıcıyı hem satıcıyı kandırdı... Film senaryosu gibi dolandırıcılık...

Araba alıp-satanlar aman dikkat! Hem alıcıyı hem satıcıyı kandırdı... Film senaryosu gibi dolandırıcılık...

#Telefon Dolandırıcılığı