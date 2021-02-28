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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 15:41 | Son Güncelleme:

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı... Kısıtlamadan muaf olan turistler akın etti!

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Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kısıtlamadan muaf olan turistler akın etti. Turistler kayak ve snowboard yaptı.

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  • Kısıtlamadan muaf olan turistler hafta sonunda Palandökene akın etti
  • Kısıtlamadan muaf olan turistler hafta sonunda Palandökene akın etti
  • Kısıtlamadan muaf olan turistler hafta sonunda Palandökene akın etti
  • Kısıtlamadan muaf olan turistler hafta sonunda Palandökene akın etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye'nin kış turizm başkenti Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, hafta sonunda kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Tatil için yurt içi ve yurt dışından Palandöken'e gelen tatilciler, haftanın son gününü kayak ve snowboard yaparak, çeşitli kış aktivitelerinde bulunarak geçirdi.

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı... Kısıtlamadan muaf olan turistler akın etti

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı merkezde, çocuklar da aileleriyle kızakla kayarak eğlendi. Yenilenen mekanik tesislerin yanı sıra lüks otelleriyle kayakseverlere cazip tatil imkanları sunulan aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği merkezde yasaktan muaf tutulan turistler, salgın kurallarına uyarak güzel zaman geçirdi.

Tatilcilerden, arkadaşlarıyla kayak yapmak için merkeze gelen Vahdet Alaattinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava ve güzel pistlerde keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı merkezde, çocuklar da aileleriyle kızakla kayarak eğlendi.
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı merkezde, çocuklar da aileleriyle kızakla kayarak eğlendi.

Herkesi Palandöken'e beklediklerini ifade eden Alaattinoğlu, "Kışın son fırsat günleri, insanlar zaten pandemi döneminde bunalmışlardı. Çocuklar yaz öncesi bir kış tatilini yaptı. Palandöken kış turizmi açısından en iyi fırsatlardan biri sunuyor. Bölgedeki turistik yerlerde bu imkanları bulabilmek imkansız." diye konuştu.

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