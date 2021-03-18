‘Kar garantili kayak imkânı’

Kentin, tarihi, kültürü, doğal zenginlikleri ve gastronomisinin yanı sıra, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisine ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Recep Arifoğlu, “Uluslararası birçok organizasyonun yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi, aynı zamanda havalimanına ve şehir merkezine en yakın kayak merkezi olarak da tanınıyor. Kayseri’de Erciyes Kayak Merkezi, Sultan sazlığı Kuş Cenneti, Kapuzbaşı Şelalesi başta olmak üzere tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri ziyaret etmenin yanı sıra; hemen yanı başındaki Kapadokya’ya uğrayabilirsiniz. Şimdi Kayseri’ye gitme zamanı” diye konuştu.

CAZİBE MERKEZİ

Erciyes Kayak Merkezi’nin kasım ve mart tarihleri arasında ‘kar garantisi’ verdiğinin altını çizen Recep Arifoğlu, şunları kaydetti: “Erciyes, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisidir. Sezon boyunca kâr garantisi vermesi ve sunduğu altyapı nedeniyle, her yıl dünyanın dört bir yanından kayak sporcularını ve kayak severleri ağırlamaya devam ediyor. Otel olarak, kayak sezonunda çok yoğun bir taleple karşı karşıya kalmaktayız. Sezonda yer bulma sıkıntısı yaşandığından Radisson Blu Kayseri otelimize, eylül ayından itibaren rezervasyonlar gelmeye başlıyor. Ayrıca bölgemizdeki ‘Kayseri- Kapadokya, ‘Kültür Kayağı’ projesi de, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Aynı anda, Kayseri’de tarih, kültür, gastronomi ve Erciyes’te kayak ile Kapadokya’da balon turuna katılma gibi farklı aktivite programları yapılabiliyor. Bir de bunlara, inanç turizmi, dağcılık, kuş gözlemciliği gibi diğer turizm çeşitleri de eklendiğinde, şehrimiz turizmin cazibe merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Kentimiz, son dönemlerde kongre turizmi yapan organizatörlerin listesine de giriyor. Bir kongre turistinin, bir şehirden beklentisinin, çok daha fazlasını sunmaktayız.”

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