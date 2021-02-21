Kar çiftçiyi umutlandırdı

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, tarımda kuraklığın sadece Konya’da değil ülke genelinde söz konusu olduğunu belirtti. Meteorolojik verilere göre de ciddi kuraklığın olduğunu kaydeden Üner, “Konya Ovası ve Karapınar, daha fazla etkileniyor.

Türkiye´nin en az yağış alan bölgesiyiz. 6-7 aydır yağış yoktu. Tarımsal anlamda ciddi sıkıntılar yaşadık. Arazide incelemelerimiz ve tespitlerimiz oldu. Yüzde 20, yüzde 30 arasında ekili alanlarda hububat kaybımız var. Uzun zamandır beklediğimiz, özlediğimiz kar yağışı geldi sonunda. Kar örtüsü kalktıktan sonra yerinde tespitlerimiz olacak” dedi. Konya Ovası’nın yer altı suyunun giderek azaldığına dikkat çeken Üner, “Konya Ovası, su noktasında alarm veriyor. Tarım ve öz üretim olmazsa olmazımız.

Tarımsal üretimin devam etmesi noktasında su politikasının tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Konya Ovası’na kesinlikle dış havzalardan su getirilmesi lazım” diye konuştu. Son kar yağışının çiftçinin umudu olduğunu vurgulayan Üner, “Bu yağışlar önümüzdeki dönem için bir umuttur. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Takip ediyoruz ve önümüzdeki süreçte biraz daha yağış bekliyoruz. Yaz dönemi için endişelerimiz var. Tarımın kendi içerisindeki sorunlar hiç bitmez. Su olmazsa üretim yapamazsın” dedi.