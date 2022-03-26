Kapora düğümünü mahkeme çözdü

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Ödenen kaporanın faizi ile iadesine karar verildi. İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi kararına göre, düğün hazırlığı yapan Faruk K., nişanlısı ile yaptıkları değerlendirme sonrası Sarıyer Bahçeköy’de bulunan ve padişahların bir dönem mesire alanı olarak kullandıkları bir yeri seçti. Faruk K., mekanın işletmecisi Pika Turizm şirketi ile 27 Şubat 2020’de sözleşme yaptı. Şirketin sunacağı hizmet için 39 bin TL alınacağı maddesi sözleşmede yer aldı. Yapılacak ikramlara ilişkin detaylar sözleşmede yer aldı.

SALGIN KORKUTTU

Faruk K. ve nişanlısı 20 Eylül 2020’de yapılacak düğün için hazırlıklarını sürdürürken, tüm dünyayı etkisi altına alamaya başlayan koronavirüs mart ayı başı itibari ile Türkiye’nin gündemine girmeye başladı. Süreç devam ederken, salgına karşı ilgili bakanlıklar da peşisıra tedbir almaya başladı. Düğün organizasyonları Mart sonu itibari ile iptal edildi. Gidişatın kötüye gittiğini gören K. ve nişanlısı düğünü iptal etme kararı aldı. Korkut, durumu şirkete de bildirdi. Sözleşmeden tek taraflı olan dönen K., gerekçe olarak salgının yarattığı kötü tabloyu gösterdi. Ödediği 6 bin liralık kaporanın iadesini isteyen K.şirketten olumsuz yanıt aldı. K., Şişli Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Ancak, Heyet de Korkut aleyhine bir karar verdi. K. bu kez, avukatı Aybars Karakırık aracılığı ile tüketici mahkemesinde dava açtı. Hakem Heyeti kararına itiraz edildi.

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MÜCBİR SEBEP SAVUNMASI

ŞİRKET avukatı yaptığı savunmada özetle “Müvekkil şirket, düğün için gerekli hazırlıkları ve masrafı yaptı. Taraflar arasındaki sözleşmede cezai şart var. Kaporanın iadesi söz konusu değil. Koronavirüs de mücbir sebep olarak görülemez” denildi. Mahkeme, tarafların savunma ve taleplerini aldıktan sonra kararını verdi. Şişli Tüketici Hakem Heyeti’nin kararını kaldıran tüketici mahkemesi 6 bin liralık kaporanın faizi ile ödenmesine karar verdi.