KAPLAN MT tanklarının seri üretimi tamamlandı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “KAPLAN MT Orta Sınıf Tank Platform Seri Üretimi Tamamlanma Töreni”ne katıldı. FNSS ev sahipliğinde düzenlenen törene Endonezya ve Türkiye yetkililerinden yoğun katılım oldu. KAPLAN MT Orta Sınıf Tank Geliştirme Projesi devletlerarası bir anlaşma ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanmıştı. 2015 yılında, Endonezya DG Defence Potential ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan bir işbirliği anlaşmasıyla, 2 prototip orta sınıf tankın geliştirilmesine karar verilmişti. FNSS Savunma Sistemleri ve PT Pindad arasında 2019’da imzalanan KAPLAN MT (HARIMAU) Orta Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretimi Uzun Dönemli İşbirliği Sözleşmesi kapsamında sürdürülen projede FNSS, seri üretim konfigürasyonuna sahip ilk parti araçların imalatını tamamladı. FNSS’nin PT Pindad’a teknoloji transferi modelini başarı ile uyguladığı proje kapsamında geliştirilen araçlar, Endonezya’ya yapılacak sevkiyat öncesinde, FNSS tesislerinde sunuldu.
“BU TANKLARIN O BÖLGEYE VE CİVARINA BU SINIFTA TANK İHRACATI KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR AÇILIM YAPMASINI BEKLİYORUZ”
Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, şunları kaydetti:
“TÜRKİYE ZIRHLI ARAÇLAR KONUSUNDA ÇOK İYİ BİR NOKTADA”
Türkiye’nin son zamanlarda savunma sanayii ihracatı konusunda attığı adımların daha da genişleyerek ilerleyeceğinin altını çizen Demir, “Türkiye zırhlı araçlar konusunda çok iyi bir noktada. Hafif sınıf zırhlı araçlar, tekerlekli paletli olmak üzere, muharebe araçları olmak üzere ve bir de bu tür modellere geçmiş bulunuyoruz. Bu konuda Türkiye iddialı. Endonezya ile attığımız bu örnek adımdan sonra da. Tabi ki Endonezya ile işbirliği ve ihracat konusunda da birçok kalemi konuşuyoruz. Onların da inşallah yakında teker teker gerçekleştiğini göreceğiz ve Türkiye’nin bu ihracatı devam edecek” diye konuştu.
Törene ayrıca, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’ndan temsilciler, Endonezya Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Agus Subiyanto, Endonezya Savunma Bakanlığı ve PT Pindad temsilcileri katıldı.