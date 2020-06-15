Kapılar kesintisiz çalıştı

Bu kapsamda İran’a açılan Kapıköy Gümrük Müdürlüğü’nde her iki yönlü demiryolu işlemlerinin kontrollü olarak yapıldığını anlatan Pekcan, “Gümrük kapısında her iki yönde olmak üzere, insan geçişi ve teması olmaksızın, vagonlar Türkiye tarafından lokomotiflerle itilip, İran tarafından yine lokomotiflerle çekilmek suretiyle, işlemler gerçekleştirildi” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bakan Pekcan’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Tanrıkulu önergesinde Pekcan’a pandemi döneminde Bakanlığın aldığı tedbirleri sordu. Bakan Pekcan da önergeye verdiği yanıtta ticaretin etkin, kontrollü ve güvenli bir şekilde devamlılığının sağlanması ve ihracatın bu süreci mümkün olan en az hasarla atlatmasını sağlamak amacıyla özetle aldıkları şu önlemleri aktardı:

KAPIDA TEMASSIZ TİCARET

“Habur Gümrük Kapısı’nın 1 Mart tarihinde kapatılmasının akabinde, ticaretin aksamamasını teminen tampon bölgede konteyner/dorse/şoför değişimi yoluyla insan teması olmadan ticaretin gerçekleştirilmesi sağlandı. Yine ‘Temassız Ticaret’ uygulaması kapsamında, İran’a açılan Kapıköy Gümrük Müdürlüğü’nde her iki yönlü demiryolu işlemleri hâlihazırda kontrollü olarak gerçekleştirildi. Anılan Gümrük Kapısı’nda her iki yönde olmak üzere, insan geçişi ve teması olmaksızın, vagonlar Türkiye tarafından lokomotiflerle itilip, İran tarafından yine lokomotiflerle çekilmek suretiyle, işlemler gerçekleştirildi. Bu çerçevede, vagonların kabul ve sevk işlemleri esnasında gerekli emniyet tedbirleri alınarak makine ve personelin sınırı geçmelerine izin verilmemekte.

Deniz yolu taşımacılığı kapsamında Ro-Ro ve kargo taşımacılığı hâlihazırda devam etmekle birlikte, deniz gümrük kapılarında gemi mürettebatının gemiden çıkışına ve karada çalışanlarla temasına kesinlikle izin verilmemekte, gemi ve araçlar dezenfekte edilmekte. Eşyanın yurt içinde gerçekleştirilecek gümrük işlemlerinin de en az temasla gerçekleştirilmesi için yenilikçi yöntemler geliştirilmekte. Bu kapsamda, 3 Nisan tarihinde ilk kez ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması hayata geçirilmiş ve tüm işlemler dijital ortamda risk kriterlerine göre temassız olarak gerçekleştirildi.

GEÇİCİ DEPOLAMA SÜRESİ UZATILDI

Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve yükümlülerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi amacıyla gümrük mevzuatında yer alan sürelerin uygulanmasına ilişkin kolaylıklar getirildi. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutuluncaya kadarki geçici depolama süresine ilişkin uzatım talepleri, mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek geçici depolanan eşyanın tasfıyelik hâle gelmesi engellendi.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de bulunan ticari ve kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtlarının yurtta kalma süresi, gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmeksizin 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Transit süre sınırı aşımlarında ve varış/çıkış gümrük idaresi değişikliklerinde para cezası uygulanmaması sağlandı.

E-İHALELERE ARA VERİLDİ

Tasfiye İşletme Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren perakende satış mağazalarının faaliyetleri 20 Mart’tan itibaren geçici olarak durduruldu, 1 Nisan itibarıyla Bakanlığımızca yapılan e-ihalelere ara verildi ve bu tarihten önce ihaleleri kazanmış olan kişilere ise ödeme ve teslim alma işlemleri için mücbir sebep geçene kadar süre tanındı.”