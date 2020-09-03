Kapılar açılınca ‘güzelleşmeye’ koştular

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs nedeniyle turizm sektörünün tüm kolları derin yara aldı. Özellikle mart, nisan ve mayıs aylarından turizm hareketi durma noktasına geldi. Ancak haziran ayında başlayan normalleşme süreciyle birlikte turist sayılarında da yükseliş yaşanmaya başladı. Her ne kadar turist sayısı 2019’un çok gerisinde kalsa da, yaşanan artış turizm sektörünü umutlandırdı. Haziran ayından itibaren kapıların belirli ülkeler açılması ve uçuşların yeniden başlamasının ardından Türkiye’nin çok büyük hedeflerinin olduğu sağlık turizminde de yukarı yönlü bir hareket oldu. Saç ekimi ve estetik konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, haziran, temmuz ve ağustos aylarında yeniden hareketlenmeye başladı.

2021 İÇİN UMUTLANDIK

Söz konusu 3 ayda yurtdışı cirolarında saç ekimi ve estetikte hedeflenen ciro miktarının yüzde 60’ının yakalandığına dikkat çeken DEİK Sağlık Komisyonu üyesi Dr. Servet Terziler, “Sınır kapılarının açılmasıyla birlikte Türkiye’ye güzelleşmek için koştular. Özellikle pandemi nedeniyle evlerinden kapalı kalan Avrupalı turist yoğun ilgi göstermeye başladı. Henüz istenilen seviye yakalanmasa da gelen turist sayısına bakınca 2021 için umutlanmaya başladık. Özellikle nisan aylarında paskalya tatilinde Avrupa’dan saç ekimi ve estetik için çok ciddi turist ağırlardık. Bu yıl nisan ayında koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle turist Türkiye’ye gelemedi. Tedbirlerin gevşetilmesi ve uçuşların başlamasıyla yeniden Türkiye’ye gelmeye başladılar” diye konuştu.

KARANTİNAYI DERT ETMİYORLAR

Bu dönemde Belçika, Fransa, Almanya, İsveç, Norveç, Danimarka ve Ukrayna’da sağlık turisti ağırladıklarına vurgu yapan Terziler, “Döviz kurlarının da turist sayısının artmasında büyük etkisi oldu. Bazı ülkeler hala Türkiye ya da başka ülkelere gidilirse, ülkeye geri dönünce 15 gün karantina uygulaması yapacağını söylüyor. Buna rağmen saç ekimi ve estetik için yine de geliyorlar. Gelen turist, ‘Nasıl olsa yaptıracağım operasyonun ardından evden çıkamayacağım’ diyerek ülkesine dönünce 15 gün karantinada kalmayı dert etmiyor” diye konuştu.

TÜRKLER PANDEMİDE SAÇ EKTİRDİ

Pandeminin yoğun yaşandığı ve sonrasında geçen süreçte yerli hastalardan da ciddi talep alındığına vurgu yapan Servet Terziler, “Estetik ve saç ekimi gibi operasyonlara Türkler de ciddi ilgi göstermeye başladı. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan birçok kişi evde kalmayı kendileri için avantaja çevirerek saç ekimi ve estetik operasyonlarını yaptırdı. Evde kaldığı için yapılan operasyon sonrasında dışarı çıkmadan iyileşme süreçlerini evlerinde geçirdi. Böylece yapılan operasyonları da kimse görmemiş oldu. Bu süreçte haftada 150-200 arasında Türk hastanın tedavisi gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

‘CİDDİ TALEP ALIYORUZ’

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, “Pandemi sürecinde 3 aylık tamamen kapalı bir süreç yaşadık. Temmuz-ağustos aylarında kapıların karşılıklı açıldığı ülkelerden hasta yoğunluğu olmaya başladı. Eğer ikinci dalga yaşanmazsa sektör geçen yılın yarısını yakalar. 2021’e umutla girmek adına kapılar turizm için kapansa bile sağlık turizmi için kapanmamalı. Saç ekimi ve estetik en hızlı toparlanan alan oldu. Çok ciddi talep gelmeye başladı. Taksim bölgesinde sağlık turistini görmeye başladık. Sağlık turizmi ülkemiz için çok önemli” dedi.

SON 3 AY ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye’nin saç ekiminde 1.5 milyar dolarlık gelir seviyesini yakaladığını belirten Servet Terziler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer sağlık harcamalarından da 1.5 milyar dolarlık gelire pandemi öncesinden ulaşılmıştı. Eğer son 3 ayda pandemi nedeniyle farklı sorunlar yaşanmazsa, sağlık turizminde 2019 gelirin yüzde 50’sine ulaşabiliriz.”