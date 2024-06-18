Kapı vizesinde kota aşıldı Rodos yetkilileri hazırlıksız yakalandı... Rodos’ta kapı engeli

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KURBAN Bayramı tatilinde Yunan adalarına gitmek isteyen vatandaşlar, ‘kapı’da kaldı. Bayramın ilk günü Marmaris’ten Rodos’a gitmek isteyenler, günler öncesinden evraklarını hazır etmelerine rağmen Rodos kapısında sorun yaşadı. Marmaris’te, kapıda vize mağdurlarının yarattığı yoğunluk ‘Bayram tatili zehir oldu’ dedirtti.

Hürriyet, mağduriyetin nedenlerini taraflara sordu. Türk turizm acentaları Rodos polisinin yoğunluk nedeniyle kapıları kapatmasını gerekçe gösterdi. Hürriyet’in ulaştığı Rodos yetkilileri ise yığılmanın Marmaris ve Bodrum’daki acenta sahiplerinden kaynaklandığını iddia etti.

VİZE KOTASI AŞILDI

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Midilli vize sorumlusu Aris Lazaris, yaşanan yoğunluğu Hürriyet’e değerlendirdi. Diğer adalarda bir sorun yaşanmadığını sadece Rodos’ta vize kotası sorunu oluştuğunu belirten Lazaris, şu bilgileri verdi: “Kapı vizesinde gemilere verilen bir kota var. Acentalar ise Yunan kaynaklarıyla diyaloğa girmeden daha fazla insan götürmeye çalışıyor. Bu kota Rodos için 300’ü geçmiyor. Ancak bu bayramda 650 başvuru olmuş, normal olarak oradaki polis bu kadar vize veremez. Türk şirketleri bilet satmak amacıyla bunu yaptılar. Bu durum başka adalarda olmuyor. Sorumluluk Marmaris ve Bodrum’daki vize evraklarını vatandaştan toplayan acenta yetkililerinindir. Eğer kota aşılacaksa polisle görüşülüp izin alınması gerekiyor, acentalar bağımsız işlem yapmamalı.”

Lazaris, ayrıca diğer Yunan adalarında kota dolduğunda başvuru alınmadığını bu yüzden de sorun yaşanmadığını belirtti.

RODOS HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan da durumla ilgili yaptığı yorumda Rodos dışındaki Yunan adalarında bir sıkıntı olmadığına dikkat çekti. Rodos’taki sorunun nedenini ise ‘hazırlıksızlık’ olarak özetledi.

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Ceylan, “Yunanistan hükümeti bu vize krizini yarattı ve insanları kapı vizesine zorladı. Çünkü normal vize başvurusu yaptığınızda üç-beş günlük tek girişli vize veriyorlar. İnsanlar da kapı vizesine yöneliyor ve yığılma oluyor. Bu durum sadece Rodos’ta yaşandı, diğer adalar gecikmeli de olsa vize verdi” dedi.

Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rodos gümrüğü tarafı da Türkiye’deki bayram tatiline hazırlıksız yakalandı. Yunan hükümeti bize uzun süreli vize verse bu sıkıntıyı yaşamayacağız. Tatilci sayısı artıyor, karşı taraf bu durumu düzgün bir şekilde organize edemiyor. Geçen bayram adalara 20 bin kişi gitti. Bu bayramda ise sayı 50 bini bulabilir.”

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DİĞER ADALARDA SORUN YOK

Ayvalık-Midilli turları yapan Meis Turizm’in sahibi Öztürk Turhan’ın Hürriyet’e verdiği bilgilere göre, bayram tatili için Midilli ve Sakız’a giden vatandaşlar bir sıkıntı yaşamadı. Turhan, “Midilli’ye üç feribot çalışıyor. Bu feribotların belli bir kapasitesi var. Kapasiteleri dolduğunda kimseyi almıyorlar. Rodos’ta ise acentalar birbiriyle diyaloğa girmeden mümkün olduğunca fazla insan götürmeye çalışmışlar” yanıtını verdi. Turhan ayrıca, “Şu anda Midilli’ye günde en az bin 500 kişi gidiyor” diyerek talebin yüksek olduğunun da altını çizdi.

KAPIDAKİ 300 TÜRK BUGÜN GİREBİLECEK

KURBAN Bayramı’nda kapıda vize uygulamasıyla Rodos’a gitmek isteyen yüzlerce Türk turist perişan oldu. Talep büyük olunca, Yunanistan’ın Rodos adasında 1 Nisan’da başlattığı uygulama, daha arife gününden çöktü. Dün de değişmeyen durumun bugün düzelmesi bekleniyor.

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Türkiye, diplomatik kanallardan tepkisini dile getirdi ve gelecekte benzer durumların yaşanmaması için Yunan makamları nezdinde girişlerde bulundu.

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Türk turistlerin çilesi arife günü başladı. Fethiye’den feribotla giden ve kapıda vize uygulamasından yararlanacak 46 Türk turiste, yoğunluk nedeniyle adaya girişlerine izin verilmeyeceği duyuruldu. Schengen vizeli Türk turistler, Rodos’a giriş yaparken, kapıda vize alacak 46 Türk, Fethiye’ye geri döndü. Yunan makamları arife gecesi Fethiye ve Marmaris’deki Türk turizm acentelerine yaklaşık 600 başvurudan, 300’ünü kabul edebileceklerini bildirdi. Rodos’a gitmek için bayramın 1 günü Fethiye ve Marmaris limanlarına giden ve vize harcamaları otel rezervasyonları ve feribot ücretlerini önceden ödeyen yüzlerce turiste “Yunanistan’a gidemiyorsunuz” denildi.

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Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği, Yunan makamları nezdinde girişimlerde bulundu. Yunan hükümeti, sorunun halledilmesi için Polis Teşkilatından (ELAS) üst düzey bir yetkiliyi Rodos’a gönderdi. ELAS yetkilisi, yerel görevliler ve Türkiye’nin Rodos Başkonsolosluğu yetkilileri ile görüşmeler yaptı. Sonunda, mağdur olan 300 Türk turistin bugün Rodos’a gitmeleri kararlaştırıldı.

Bu arada, Rodos polisi ve liman müdürlüğü personeli, dün Hürriyet’in yönelttiği soruları cevaplamazken kapıda vizeden hangi dairenin yetkili olduğu konusunda bile bilgileri bulunmadığını belirttiler.